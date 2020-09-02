月餅配紅酒｜飲茶消滯 月餅配紅酒酸梅湯果醋 解油膩降血脂 伴柚子同吃清熱降火

月餅肥膩人人皆知，所以大家吃的時候，都會配上飲品或水果消滯解膩，哪些飲品、水果跟月餅最配合呢？先說飲品，除了茶外，原來月餅跟紅酒都很匹配，紅酒有多種氨基酸及礦物質，可以化解月餅的油膩。另外酸梅湯和月餅也是天作之合，酸梅湯乃用烏梅、山楂及陳皮製成，烏梅跟山楂可以有助解油膩及降血脂，而陳皮就可以阻止人體多餘的糖分變成脂肪。如果不怕酸，果醋都是不錯的選擇，它可以調解血液的酸鹼平衡，不但有助消化，還可以降血壓。





水果方面，月餅是高升糖食物，所以最好選一些高纖及低升糖指數的水果，柚是最佳選擇之一，它含豐富的維他命C及水溶性纖維，又可以降膽固醇及清熱降火，而且卡路里低。





採訪、攝影：《飲食男女》

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