旺角三文治｜夫妻加埋過120歲 賣$13流心蛋三文治 68歲愛妻暖男：我都怕太太辛苦

清晨旺角，寧靜而冷清。唯獨有一間店舖燈火通明，天未亮，老闆兩夫妻回到小店作好準備。小店沒有堂食，自製三文治，另有燒賣腸粉牛肉球，也有手沖咖啡奶茶，每早五時半開舖，營業至中午十二時正。

老闆歐陽民安現年68歲，前半生做過酒店保安亦做過裝修工人，和太太結婚46載，店舖名為安妮三文治，一看招牌大字定必會想問：誰是安妮？「我叫歐陽民安，她叫Jenny，所以就叫安妮三文治了。」體魄壯健的老闆笑咪咪的指一指身旁的太太。

為趕及天亮前準備好小店，雖然年紀不輕，但老闆每天都披星戴月回來﹕「我在元朗2點25分鬧鐘響，就要起床，2時45分小巴就開出，駛至油麻地3時35分，3時35後將東西都搬出舖面後，剛好收麵包。」平常人或會覺得辛勞，但這位已年近70的老人說不打緊，為了讓太太多睡2小時，他寧願獨自出門，待五時才回店的老闆娘羅玉珍（Jenny），笑言自己本來是位家庭主婦，見丈夫請不到人，本來打算幫忙一下，豈料慢慢就夫唱婦隨，「他的性格樂於助人，是位好好先生，好熱愛他的工作。」她邊笑邊說。

小店和其他早餐店一樣，提供三文治如腿蛋治、蛋牛治、番茄呑拿魚等，客人可按喜好自由配搭，計起來可有近七十多款三文治組合。三文治$13一件，價錢抵，份量大，不少上班族及學生都是常客。當中最受歡迎是腿蛋治，林小姐就是捧場客，她說自己某次往上班期間，路過見到店舖的三文治蛋黃流心，非常吸引，買回公司吃的時候仍然溫熱，從此幾乎天天光顧支持。

雖然只是街邊小店，但他們對三文治製作很認真，「我們的腿蛋治是流黃的，可以看到是兩片火腿夾着雞蛋，不同坊間有些只有一片火腿，賣相是比較吸引。」老闆說自己在煎煮過程中，不會把雞蛋弄穿，免得雞蛋吸油。

另一款叫雙食的三文治，意指可讓客人自由作兩款搭配，是學生恩物。「學生是很細食，兩個女生一份三文治可以兩個人分享，我就可以有兩個口味給她們選擇。」老闆記性奇強，幾乎所有人的口味他都記在心上，就算路過不光顧的街坊，也喜歡主動和老闆打招呼。

這裏除了假期，天天都營業，直到疫情多次爆發，為了健康，老闆果斷停業，一停四十天，「我們住得遠，在元朗出來，長途車感染機會很大，其中一個感染了都會有事，這樣要用兩條命去拚，我就不拚了。」疫情前，小店每天約賣300件三文治，疫情後因學校停課，每天只賣200件，但老闆老闆娘仍然樂觀。

為甚麼會一把年紀才創業？原來零三年沙士後，原仼職保安員的老闆被裁員，恰巧兒子與友人合夥的小食店舖位早上有空檔，他就租下該段時間開始做早餐。四年前因為加租近倍，老闆本打算退休，後又因為不捨街訪，於是最終搬舖繼續經營。

明年舖位租約又到期，續不續租、退不退休亦是未知之數，老闆說最大考慮始終是太太健康，「我不會簽長約，會逐年簽，因為不知道身體可以支撐多久，不只是我，還有我太太的身體，我能支撐，但她未必能撐下去，對不對？」

港人外遊，最愛光顧當地特色早餐店，但其實只要你願意一早起床，會發現可能在家裏附近街角，就已經有一間在街燈下默默經營。

編採：鄭凱婷

攝影：葉天榮

安妮三文治

地址：旺角上海街406號地舖

電話：從缺

營業時間：星期一至六5:30am-12nn

詳情︰https://bit.ly/338WjQn

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