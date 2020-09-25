GODIVA朱古力雪條｜首推手工濃厚朱古力脆皮雪條 3款口味 便利店限定黑朱古力軟心

人氣朱古力品牌「GODIVA」繼聯乘Kakao Friends後，再推期間限定出手工製黑朱古力流心脆皮雪條系列，有紅莓脆脆、朱古力脆脆及士多啤梨乾三款口味選擇($65/條)。

推薦紅莓脆脆口味，內層以自家手工制朱古力雪條以主，配上濃厚的黑朱古力脆皮，再鋪上朱古力漿、紅莓碎及脆脆，口感豐富，外層脆皮厚實，味道濃郁而不甜膩；朱古力脆脆同樣浸入黑朱古力漿，撒上朱古力餅碎及朱古力脆脆。

另外 10月1日起GODIVA於專門店及Circle K 便利店推出兩款口味雪條，有夏威夷果仁和伯爵紅茶風味杏仁黑朱古力軟心雪條，其中伯爵紅茶加入台灣伯爵茶炮製，外層以杏仁碎和朱古力包圍，入口啖啖茶香，朱古力迷萬勿錯過了！

採訪、攝影：《飲食男女》

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