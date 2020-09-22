荃灣點心｜南豐紗廠新派點心店 呃like流沙奶黃包＋黑天鵝芋角 $199二人份Tea Set

荃灣南豐紗廠活化後，成為文青新聖地，要年輕人來這裏飲茶，當然不能單靠普通的一盅兩件。這間中餐廳就由門面、裝修到點心都可以瘋狂打卡呃like。

「如果要吸引一班新客戶，你一定要吸引年輕人。年輕人的思想覺得飲茶其實好老土，要找一些新元素去吸引他們。」文師傅做了幾十年中菜，思想卻一點也不守舊。他直言坊間的點心都是千篇一律，做人又好煮菜亦好，都要與時俱進。在相機先食的年代，以新穎造型重新演繹傳統味道。

仿效飛行棋造型的飛機流沙包($34)是小朋友至愛，同時又喚起家長們的童年回憶。撕開流沙包，奶黃流心已狂湧而出。原來秘訣是加入南瓜蓉，食材健康一點，又能達至爆漿效果。游來游去金魚餃($34)講求師傅的細心，需要慢慢在餃皮壓出花紋及上色，才能做出栩栩如生的樣子。加入墨汁的黑天鵝芋角($30)和黑白蝦米腸($30)賣相特別，前者餡料豐富，後者夠薄夠滑。

「我反而喜歡現在這個新的款式，因為傳統食物也食了這麼多年，都有點悶了。」點心要新派，傳統涼菜亦要改革。千頁皮蛋豆腐($46)將四川金蛋混合普通皮蛋切碎，口感爽脆。話梅脆淮山($38)以加入話梅與蜂蜜的紅菜頭汁醃製，酸甜開胃。梅酒紅柿($38)棄用常見的胡麻醬或香醋，改成梅酒啫喱配搭新鮮番茄。而桂花流心蛋($38)特地在浸泡時不放太多調味料，靠那層清甜的桂花啫喱帶出蛋香。

以為只有酒店才有擺盤精緻的下午茶套餐？現在來飲茶也能享受得到。High Tea Set($199/兩位)可以品嚐餐廳的精選點心及甜品，一次過解決選擇困難、眼闊肚窄、樣樣都想試等問題。還送兩杯氣泡酒，讓大家Chill住慢慢歎。

點茶公館

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓109-110號舖

電話：3169 6688

營業時間：星期一至日11am-8:30pm

詳情︰https://bit.ly/333OVWB

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