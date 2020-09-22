大坑甜品｜前司機轉行開一人甜品店 向台灣朋友取經 芋圓仙草＋牛奶布丁

大坑一向多特色餐廳，但區內原來一直缺少甜品店，「其實我小時候都來過大坑，覺得這裏是個旺中帶靜的地方，印象非常好。加上當初看過這個舖位，發現周圍沒甚麼甜品店，所以就選了這個位開。」裝修樸素，加上舖頭不大，只有幾個企位，因此做外賣為主，獨賣芋圓仙草及牛奶布丁。

初時小食店主Oliver原本是司機，但閒時最喜歡下廚，加上哥哥在長洲開食店，向家人取經後，決定放手一博，在大坑區開甜品店。「2012年時去了澳洲工作假期，當時認識了不少台灣朋友，他們每位都給了些秘方我，所以我就逐個試試，尋找自己喜歡的味道。」糖漿自家調製，配料全部由台灣進口，可選水晶珠、相思圓、紅豆、芋圓、珍珠、芋頭及寒天，各有特色。

牛奶布丁（$18）改良自媽媽的食譜，使用牛奶、糖、忌廉及魚膠片製作，「我們首先會將牛奶及糖煮溶，再加忌廉下去。過程中大概維持在60℃，絕對不會煮滾，以保留牛奶的香味及油脂味。」質感滑溜，充滿牛奶香味，甜度亦適中。「自從上年後，覺得香港人好苦，就想帶點甜給大家。舖頭命名為初時，亦是希望大家做甚麼都好，要勿忘初心，記得當初的衝勁。」

採訪、攝影：《飲食男女》

初時小食

地址：大坑京街6號地下A號舖

電話：6979 6629

營業時間：星期二至四、日6pm-11pm，星期五至六3pm-11pm

詳情︰https://bit.ly/3n00FRV

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