花恤衫踢館｜中環最潮Food Court 名廚Ricky實試 $138椰漿飯好食過喇沙 $98燒雞嫩滑多汁

因愛穿花恤衫而成為標記的名廚Ricky，今次去中環實試的不是甚麼米芝蓮餐廳，而是位於怡和大廈的人氣美食廣場BaseHall。開業三個多月，佔地八千呎，裝潢型格，重點是駐場的八間餐廳及兩間酒吧，通通非來自連鎖集團，以質素先行而非以廉價招徠，難怪一開業即成為中環白領的新歡，每日一到午市繁忙時間，門外必見人龍。

Ricky今次挑選了三間心水食店，第一間試的是由日式串燒名店YARDBIRD主理的Roti Tori。主打的烤雞取本地三黃雞，預先用鹽水、清酒和海藻醃製，並以店中的法式旋轉烤雞爐製作。燒雞有三個套餐，由$98至$488，分別有1/4隻雞、半隻雞或全隻雞，另有沙律及小吃。

「這隻雞一看便知道不是外國來的，從雞皮的顏色和雞油的質素，明顯是本地三黃雞。我吃雞最中心的位置都有味道，吃得出它曾經用鹽水浸過，入口又多肉汁又軟滑。雞皮雖然不脆但有香味。」Ricky邊吃邊說。

跟着第二間試主打星馬菜的Return of Lemak，由新加坡大廚主理。「招牌喇沙賣相很漂亮，做法又正宗，材料豐富，除了有蝦肉、雞肉、豆卜和雞蛋，還有螄蚶。」Ricky認為湯底是喇沙的靈魂，這店做的不負所望。湯底蝦味很濃，螄蚶新鮮，又下了不少喇沙葉，非常重口味。美中不足的是雞肉有些嚡口，湯底的椰汁味頗濃，吃多兩口便很膩。

跟着試其椰漿飯。他非常欣賞伴飯的參巴醬，材料十足，有乾葱、蒜頭和蝦米，炒得很香，又不是太辣。炸雞的賣相不討好，但味道好吃得很。「雞髀醃得好，令到雞皮或雞肉咬下去的時候，還有脆口的感覺，咬開肉還有汁。飯也煲得好，非常乾身爽口。雖然喇沙很精采，但椰漿飯更適合我的口味。」連伴碟的魚仔和花生都很香脆，送啤酒一流。

最後試的是人氣漢堡包小店Honbo，Ricky一吃下去便愛上。「麵包有力度，牛肉煮到仍有少少半生，肉味很濃烈，連酸青瓜都是自家醃製。」除了漢堡包，薯條也好吃，因薯仔味濃烈，加上茄汁又不會死甜，吃出背後下了不少心機。

Ricky覺得這個美食廣場，由食物質素、裝潢到氣氛都非常好。除了食物，還有不少酒精類飲品，紅酒白酒雞尾酒都有，不過他認為收費偏貴，平均每杯一百元，啤酒相對地抵飲。

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮

BaseHall

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈B1樓1號舖BaseHall

電話：從缺

營業時間：星期一至三11am-10pm，星期四至六 11am-12mn

註︰1/10-4/10暫停營業

Roti Tori

詳情︰https://bit.ly/3454igv

Return of Lemak

詳情︰https://bit.ly/30eGHJi

Honbo

詳情︰https://bit.ly/3jcEiGp

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