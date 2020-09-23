元朗月光餅｜$38應節米餅月光餅 老中青都冇人識 外國人話好食 老闆：師傅退休就失傳

中秋節將近，市面上的月餅款式多到眼花繚亂。若經過元朗大馬路一間專賣懷舊小食的店舖時，會發現一款圓圓的白色大餅，名叫月光餅，你可知道它是月餅的一種嗎？問遍老中青三代，大家都紛紛搖頭。有伯伯指在他還是孩童時聽過，卻也只聞其名，未見其身。

「月光餅是用米做的。米在發脹之後就磨成粉。煮好的糖漿連同米粉拌勻，再倒進模具，蒸熟了就成形。口感有點像白糖餅，甜甜的。主要是以前潮州人拿來拜月光用。」老闆黃生是潮州人，月光餅其實源自潮汕地區。由於價錢便宜，以前會用來替代昂貴的月餅，現在主要作用來供奉神明的祭品。因為材料簡單，味道也略為單一。記者請了一位外國人試食，他說相比傳統月餅，它不會太甜，更輕盈一點。

「現在都很難找師傅識做這產品，是靠爸爸以前認識的朋友肯做，我們才做。如果有一天他退休，月光餅就沒有了。到時想要，可能真的要回潮州買。」隨着時代變遷，依照傳統拜月光的人也越來越少，導致月光餅慢慢在市面上消失。

除了月光餅買少見少，以五仁、豬肉、蝦米製成的潮州月餅亦鮮為人知。這款鹹甜口味的月餅，建議配茶享用，可減低油膩感。「其實不是很多客人來問這些東西，不是個個都懂。有街坊問起，就每年都做少少，意思意思。讓同鄉能夠買到，香港人又有得見識。不是靠它來賺錢，只是過節讓大家開心一下。」黃生解釋

其奧

地址：新界元朗大馬路36號

電話：2479 8951

營業時間：星期一至日 10am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3kNmkL0

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