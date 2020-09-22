葵芳小食｜葵廣新店賣22款關東煮 $8食低卡路里車麩

葵涌廣場一向有眾多小食店，最近就有新店，專賣各種日式小食，連關東煮都有！老闆Miki最愛到日本旅行，她也是十分掛念日本的味道，於是就開了一間賣日式小食的店。

說到關東煮，湯底也非常重要。Miki指，小店湯底比日本常見口味更甜，直接飲都不會覺得油膩，是她經過不同嘗試，以昆布、粟米、雞髀菇、木魚花等等去熬製，每天熬一至兩小時便成。小店提供22款關東煮，最特別是車麩（$8），是金澤的名物，賣相跟輪胎很相似，高蛋白，低卡路里，是不少女客人喜歡的。如果想吃得豐富點，可以選套餐，芝士套餐（$36）很受歡迎，裏面有芝士年糕、芝士竹輪卷、流心芝士魚餅等等。食量大的客人可選大特盛（$45），一共有8款：車麩、北海道帆立貝、炸魚腐等等，如果愛吃辣，也可選小店秘製的麻辣湯底。

除了關東煮，吉列玉子燒三文治（$35）也是老闆去大阪旅行時發現的美食，將玉子燒炸成吉列，加上三款醬汁：黑松露、明太子、芥末醬，用鬆軟的麵包夾着，口感豐富，也是在葵廣裏比較少見的小食。

採訪、攝影：《飲食男女》

東京一番街

地址：葵涌廣場2樓2025號舖

電話：從缺

營業時間：12nn-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/36eqCHu

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android