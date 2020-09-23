土瓜灣海南雞｜22歲「疫市」創業 海南人煮家鄉海南雞 日賣50隻 行家都幫襯

海南雞，若由海南人主理，並採用新鮮海南雞，再用家鄉秘製方法烹調，應該食到正宗海南風味吧！

土瓜灣最近新開一間專賣海南雞的小店，店主手法純熟地斬雞，甚有功架，以為他入廚經驗豐富，原來今年只得22歲。店主黃偉是海南人，他指海南島家家戶戶也養雞食雞，初一至十五更連續15天食雞，海南雞對他們來說不只是美食，更是鄉土回憶。有感在香港總是找不到那種家鄉風味，於是疫市創業，主打海南雞飯及當地特產笠飯，只做外賣。開業短短個多月，已獲不少街坊支持，海南雞日賣50隻。

「海南雞皮脆肉嫩，因為牠們吃無公害的農作物如椰子、花生及番薯等，放養約120天，而我們用祖傳的秘製雞水浸至入味，所以油香肉滑。」烹調過程及做法，與常見的分別不大，但雞肉的確更鮮美多汁，皮肉均嫩滑，油香慢慢滲出。雞肉帶點紅色，曾有街坊以為未熟透，黃偉解釋新鮮雞浸泡後都會滲出骨髓，看上去像血，但絕非未熟。

至於另一招牌菜笠飯，如海南雞飯一樣以雞油去做，加入鹽、蒜等材料炒香，再放入蘆兜葉蒸，味道有點像雞油飯，但多了一份蒜香，飯粒亦很爽，凍或熱食皆可。「以前海南人窮，所以用的都是簡單材料，就算一個笠飯，兩人吃也很滿足。」

海南雞與笠飯都不是味道濃烈菜式，想吃得更重味，可以蘸上醬汁提味。秘製桔仔醬也是來自海南，不論蘸雞或飯也可以，甘桔甜酸之中帶微辣，令人開胃。店舖雖小亦未有豪華裝修，但勝在真材實料，更吸引同是行家、在其他餐廳任職廚師來光顧，認真多捧場客。小店或如店主所願，日後可以開至18區，將家鄉風味的海南雞帶給各區香港人。

採訪、攝影：《飲食男女》

雞先生

地址︰九龍土瓜灣落山道21號地下D舖

電話︰5545 9399

營業時間︰11am-11pm

詳情︰https://bit.ly/339YEdO

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