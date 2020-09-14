雜貨網店｜「獄」火重生 蠔涌爆炸品案 27歲混血被告 網上賣南意芝士火腿 父欣慰：他做得很好

任香港社會再深明大義，犯罪坐牢留下的案底紀錄足以改寫手足的人生軌迹。27歲的彭艾烈（Rizzy Pennelli）5年前捲入西貢蠔涌亞視舊片廠爆炸品一案，串謀製造炸藥和管有炸藥罪成，判刑3年10個月。當年廿歲出頭的Rizzy其實是一個從英國完成大學課程、拿着飛機工程學位的電腦技術員，連法官也為這有為青年入獄而感到惋惜。Rizzy深明案底紀錄影響日後找工作及晉升，更遑論成為專業人士，鐵窗下努力籌謀，為自僱做好準備，練得健美身材之餘，亦萌生做食品小生意的念頭。

Rizzy最初在荔枝角收押所收押，展開複雜而漫長的法律程序。收押所生活難過，圖書館都是陳舊過氣的書籍，了無生趣，惟有在獲發的紙張寫寫畫畫，百無聊賴，分分秒秒都過得不易。加上，長期跟外界隔絕，Rizzy變得意志消沉。幸好此時得到中年同囚鼓勵，鍛煉身體起來，日子有功，孱弱的軀殼練出一排結實朱古力，加上得天獨厚的混血兒相貌，活脫脫就是陽光運動男孩的模樣。後來案件在2017年年尾完成所有法律程序，告一段落，Rizzy在石壁監獄服刑，其間的身心煎熬不足外人道，慶幸得到父母的支持和包容。

Rizzy父親Antonio是意大利人，母親是香港人，雖然二人已離異，但都無損兩代感情。為了陪伴兒子應訊，Antonio更辭掉工作。說起案件，Antonio顯得舉重若輕，認為人誰無錯，尤其明白年輕人那顆熾熱的心。Rizzy在香港長大，棕色深目後是個地地道道的本土靈魂，一直不太在意那半個鬼佬身份。直至坐牢，意識到日後的路難走，才想到與意大利的聯繫可能是出路。於是跟父親提出做意國食品生意，從香港人角度出發，物色有特色的意國特產。Rizzy又參加了非政府機構善導會的一個青年創業計劃，過關斬將後獲得一筆五位數字的起動資金，開展了這門小生意。

2018年出獄，健身工作及食品生意雙線發展。Rizzy的家鄉在南意，叫Puglia，當地農業發達，物產豐富。Rizzy從當地及南意引進芝士、火腿、曲奇、杏仁、橄欖油等產品，在周末市集擺賣或透過網站發貨，非常努力地追回那段停擺的時光。

記者：周燕

攝影：鄧廣基、魯雋華

Rizzy Italia

網站：https://bit.ly/3cDRdi6

鳴謝：艮𝐆𝐚𝐧𝟑 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞咖啡共創

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