打卡惹禍｜咖啡店大戰Foodie 深水埗Café寫明影相前要問 Café老闆：大家太習慣顧客永遠是對的

近年，香港咖啡店越開越多，幾乎每間在周末都座無虛席，數不盡的KOL跟美食博主都變成打卡狂迷，一到周末就設計打卡路線圖 。一方面，不少Café都因此人氣大增，但另一方面，亦有不少Café負責人，實在受不了這種相機先吃的文化，或不滿Foodie拍攝時會打擾咖啡師或客人，在網上出言指摘，甚至訂立各樣特別規矩，惹起爭議。

深水埗一間咖啡店，早前就在網上慨嘆眾多Foodie在店內拍攝時，把咖啡師當成人肉佈景，從不問意願，又在店內四處遊走，所以在舖內放一告示牌，說明在店內影相之前要先問准店員，希望大家可以顧及其他客人，規則其實不算嚴苛，但現時相機先食文化而言，卻相當少見。

到底店舖如何執行呢﹖記者就實試一下。店舖面積不大，沒有堂食位置，一入門口已經可以明顯看到收銀處旁邊的告示。記者落單後，就拿出手機拍照，不消一分鐘，店員就用溫和語氣提問：「不好意思，請問有否預約拍攝？」記者回答沒有後，店員則表示：「下次(拍攝前)可以先跟我們說」、「先跟我們說就可以」，其後無論記者在舖頭內怎樣拍照都好，都沒有再被阻止。之後我們聯絡店舖負責人，希望就此訪問，不過他們回覆暫時不接受訪問。

另一家在店舖內放告示提醒客人「守規矩」的咖啡店，還有開業8年，位於西貢主打手沖咖啡的米珈啡，老闆對客人的要求就有一張紙這麼長，如「本店不是百貨公司，謝絕參觀」、「珈啡製作需時，趕時間？唔阻你，有時間再來」等，不過最高難度的要求，莫過於客人內進後，要關掉手機和手提電子産品。

「其實我定下一些嚴苛的規矩，只是想過濾出一群客人，一群真的想喝咖啡的客人，進來之後可以盡情的喝咖啡。」咖啡師並老闆Michael表示，自己在開業三年後，立下這些要求，希望來光顧的客人專注在咖啡上。對於深水埗有行家有類似行徑，他笑言見到這形態在其他咖啡店其實很開心，並指﹕「看到有其他店會為了自己的出品，為了一杯自己覺得好的咖啡，去得罪客人，其實是一件幾好的事情。」

有咖啡店明確表明不歡迎客人為打卡而來，但亦有咖啡店非常歡迎。西環的14 South Lane，本來主要做到會和場地租借，六月時因疫情變陣，轉型成為一間充滿歐洲風情的Café，店舖以健康輕食為主，也有不少素食選擇，吸引不少客人。

主廚Atisha明言十分歡迎客人光顧時拍照打卡，希望來店舖的客人來可以放鬆，皆因店舖裝修以白色和木材為主，每個角落都花了心思佈置，處處都是打卡位，「初轉型時，營業額都非常低，直至有一位KOL來到店舖內，把班戟的照片放到Instagram上，由那時開始，我們有很多客人來訪。」客人多了，生意亦上了軌道，店舖幾乎日日滿座，「這是對生意有好的幫助。」Atisha說。

深水埗的Nomad，亦是近期人氣大熱，店舖樓高兩層，提供傳統居酒屋串燒及西日創作菜，店內一條長樓梯，更吸引了不少人特意去打卡拍照，「可能受到一些社交媒體關注，現在都有不少人排隊來試我們的咖啡。」 負責人Ricky說，「有幾個KOL來過之後，就突然爆紅，當初都有點措手不及。」

其實咖啡店訂立規矩，亦只是希望客人尊重食物，無論如何，大家在咖啡店拍攝時，還是先顧慮旁人感受，以免引人咖啡店及其他客人反感吧。

採訪、攝影：《飲食男女》

Press the button coffee stand

地址：深水埗基隆街132A號地舖

電話：從缺

營業時間：12:30pm-7pm

詳情︰https://bit.ly/30h9Cw9

米珈琲

地址：西貢西貢大街3號地下

電話：2791 5278

營業時間：10am-9pm

詳情︰https://bit.ly/3n0gYht

14 SOUTH LANE

地址：西環石塘嘴南里14號地舖

電話：5744 8390

營業時間：8am-5pm

詳情︰https://bit.ly/3kQnrcS

Nomad

地址：深水埗白楊街32號地舖

電話：從缺

營業時間：12nn-12mn

詳情︰https://bit.ly/34nMkX1

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