尖沙嘴日式超市｜最新5,000呎日式生活雜貨店 沙律專門店＋健康飯糰店

香港人一向愛逛日式超市，最近尖沙嘴新開張一間日式生活雜貨店，共5,000呎，甫開業後，火速成為人氣熱點，周末即大排長龍。

新店位於一幢全新商廈地下，叫谷辰內有超市和三個食物專區：米角、The Salfee Bar和沢谷Sawaya，都是外賣專區。最吸引首推米角，是一間飯糰店，選用日本珍珠米之一秋田小町米及五穀米來製作，一共有十款口味，和某間飯糰連鎖店一樣，客人購買後，要自行將佐賀縣海苔包在飯糰上，確保飯糰新鮮，不會因放太久而軟掉。最受歡迎的飯糰有竹筍黑胡麻溏心蛋（$32），調味適中，溏心蛋有完美的流心效果，不過飯粒有點偏硬，而且價錢不便宜，每個近三十元，比另一連鎖店貴接近一倍。另外也有茶漬飯、便當等。

The Salfee Bar主打輕食及咖啡，由兩位藍帶廚師做顧問，有9款創作風格沙律，如椰香咖喱甘筍蝦仁、香草醬車輪粉沙律等，開業不久已頗受附近上班OL歡迎。最後一間沢谷Sawaya是近年流行的裸買店，可減少不必要的包裝浪費，客人可以以重量購買果仁、五穀雜糧，使用店內提供的紙袋，按需要份量購買。

超市專區當然有大量日本產品，包括日本直送水果、飲品、麵食等等。最特別是日式連鎖牛肉飯店推出的罐頭：牛肉飯、豬肉飯、燒鯖魚等等。如果行悶了Donki，這兒值得來逛逛。

谷辰

地址：中間道15號H ZENTRE 地下01-02地舖

電話：從缺

營業時間：超級市場 9am-9pm，食店 8:30am-9pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android