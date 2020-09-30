食在台灣｜台北傳統台灣小吃店轉型 粉粿變身打卡甜品求生

當傳統遇上新潮，總能喚醒味蕾記憶的好滋味。說到台灣傳統小吃，經典「粉粿」絕對佔有一席之地，Q彈粉粿滑嫩順口，淋上香濃黑糖醬，冰涼口感讓人垂涎欲滴，是5、6年級生懷舊美食，甜品店「覓糖」延續古法，加入天然食用色素製成七彩粉粿，晉升最潮網美打卡地，「保留台式傳統風味，結合創意、健康元素，加上吸睛外型，緊緊抓住消費者的心」，覓糖老闆張承康這樣說。

炎炎夏日，來碗沁涼冰品開胃又解暑，位於北市興安街的「覓糖」鄰近南京復興捷運站，步行僅5分鐘路程，交通便利，室內裝潢走簡約風設計，大量運用木質調色系，舒適氛圍搭配透心涼剉冰，讓人身心都放鬆。談及店名「覓糖」由來？張承康解釋：「粉粿、黑糖是覓糖的核心，店名有『尋覓黑糖』之意，起初找尋黑糖蜜時，發現很多成品有添加人工香精，秉持食材天然原則，改向寶山糖廠購入原料黑糖，自己炒製保障品質，讓消費者吃得健康又安心。」

採訪當天現場人潮絡繹不絕，走入室內，覓糖打破年齡框架，不少年輕人前來嘗鮮，也有長輩與家人來此度過午後時光，在附近上班陳小姐說：「這次為了『七彩粉粿』而來，在IG看到很多人打卡專程來嘗鮮，我最愛『玫瑰粉粿』浪漫粉色外觀，咀嚼後帶有淡淡花香味。」同事呂小姐補充：「七彩粉粿與傳統不同，不僅質地軟Q且色彩繽紛，讓人一試難忘。」

招牌「七彩粉粿盤」口味眾多，有黑糖、玫瑰、芝麻、抹茶、原味、桂花及椰子等，將地瓜粉、水4:1比例調和，加入天然食材萃取色素，其中「原味粉粿」倒入現煮山梔子汁調和，鮮黃色澤讓人食欲大增。張承康透露：「想做出好吃粉粿，關鍵在於『糊化』過程，放入模具前沖入100度熱水，攪拌至濃稠後蒸製，才不會有沈澱情形，口感最佳。」

「黑糖粉粿」以自製黑糖調味，香氣濃郁口感微甜，擁有不少死忠顧客；而「玫瑰粉粿」將食用玫瑰磨成粉，保留部分花瓣增加視覺感，建議先品嘗原味，再蘸佐黑糖醬、黃豆粉，微甜黑糖為軟嫩粉粿提味不少，黑糖醬汁從原料炒製開始，全程手工攪拌避免黏鍋，甜而不膩尾韻回甘。首次到覓糖的饕客，老闆推薦必嘗冰品「黑糖2號」，以古早味剉冰鋪底，淋上濃稠黑糖漿，再擺上滿滿芋圓、花生及七彩粉粿，融化冰品降低黑糖膩度，Q彈芋圓佐以粉粿享用，層次感豐富。

人氣「OREO黑糖雪花冰」以牛奶雪花冰為底，搭配OREO粉末及玉米脆片，簡單卻很美味，綿密冰品入口即化，巧克力甜度混搭爽脆口感，是許多甜食控最愛。「宇治金時雪花冰」結合台、日元素，高聳冰山浸沐在抹茶海中，綴以日式抹茶粉粿與台灣萬丹蜜紅豆，甜膩紅豆中和抹茶苦味，讓人愈吃愈唰嘴。

近年全台吹起手搖飲風潮，店內跟上潮流推出新款「嘿！乳粿」飲品，在鮮奶中加入自製黑糖漿，最後擺上小塊黑糖粉粿妝點，記得攪拌均勻再享用，香醇牛奶與黑糖在口中融合，粉粿特有彈性，很適合飯後享用。「乳粿芝麻」以台灣之光珍奶為靈感，底層選用黑糖鮮奶製作，最後加入原味粉粿，綴以黑芝麻提味，撞色系外觀搭配多層次風味，一杯好滿足。

現年48歲的張承康，從小家裡開牛肉麵店，接手後走過20多個年頭，外表斯文的他，其實一直有個甜點夢，2年前開設甜點店「覓糖」，將台灣傳統小吃代表「手工粉粿」結合新穎元素，打造年輕人也愛的甜食店。以實惠價格著稱的「覓糖」，百元以下的平均客單價，累積不少死忠粉絲，張承康笑著說：「甜食之所以美味，除了味覺享受外，發自內心愉悅感更讓人滿足，小時候最期待和爸媽去市場，每次必買『粉粿』當作點心，也是我最懷念兒時記憶。」為了讓年輕世代也能吃到健康、高CP值甜點，在物價飛漲的現今，仍維持佛心價的初衷，繼續走下去。

傳統甜食攤常見「粉粿」、「米苔目」及「仙草」都是加了糖水的簡單吃法，隨著時代演進，米苔目演變為鹹口味的米苔目湯或炒米苔目，仙草被製成仙草蜜、燒仙草，粉粿也被製成如紅豆粉粿的冰棒，在市面上單獨販售的只有在傳統市場還偶而見到，或在剉冰店變成搭配的食材之一，據張承康分析：「可能與製作『粉粿』材料有關，早期多以地瓜粉為原料，同時為增進食欲，添加山梔子汁液調和，原味粉粿口感Q彈，無特殊風味，多為冰品配料或點綴用，品嘗前淋上黑糖漿提出風味，較少用於主餐；而『米苔目』則以為米原料，容易與主食產生聯想，民眾接受度高。」

張承康進一步說明：「現代年輕人印象，多認為豆花店、冰品店才會販售『粉粿』，創意『七彩粉粿』為了與市場做出區隔，同時吸引年輕人目光，細細品味可發現，天然食用色素能提升粉粿風味，像是玫瑰帶有淡淡花香，抹茶滋味微苦回甘，椰子則有獨特清香味，讓人回味無窮。」

覓糖

地址：台北市中山區興安街53-5號

電話：02-25024577

營業時間：周一至周六 上午12:00~晚間10:00，周日公休

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