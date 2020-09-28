泰式即食餸包｜$88半隻泰式海南雞 一叮就食得 肉質厚實啖啖肉

疫情好轉，但仍有不少人已習慣減少外出，在家裏用餐，各類即食餸包日益熱門。最近又有一間泰國菜餐廳加入，推出一系列泰國餸包，在香港自設工場製作。

一共有泰式去骨海南雞、泰式烤燒豬頸肉和泰式滷水豬髀，最吸引必定是海南雞，賣$88半隻，價錢合理。跟一般即食餸包無異，同樣用熱水加熱就能吃，非常方便，以海南雞為例，直接隔袋加熱十五分鐘就可食用，或用微波爐和氣炸鍋加熱亦可。

翻熱後，拆開包裝將海南雞倒出，還要自行將海南雞切件，這點比較花工夫。海南雞吃起來肉厚，除了雞翼部份，其他都已經去骨，啖啖肉，雖然不算嫩滑，但煮得入味，很滿足。不過半隻海南雞價錢，不包括用來蘸雞的海南雞醬，要另外花$38購買，的確有點昂貴，幸好醬汁鮮酸香辣，蘸雞後，頗有泰國風味。

半隻海南雞賣$88，其實價錢跟在外面吃差不多，而且還可以存放十天，不過要另外買醬又沒有海南雞飯，又有點不便。

採訪、攝影：《飲食男女》

購買地點：

Thai-ger

地址：荔枝角長義街9號D2 Place 1期1樓101號舖

電話：2311 1520

營業時間：11:30am-9pm

詳情︰https://bit.ly/36erqfu

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