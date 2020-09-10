中秋有營水果｜柚子維他命C最豐富 柿子膳食纖維高但熱量唔少 楊桃最低卡消化能力強

中秋節有很多當造水果，全部都營養豐富，但吃的時候都要注意。維他命C可以增強身體免疫力，應節水果中，柚的維他命C含量最高，不過柚及幾種藥物相沖，正在服降血壓、心臟、安眠及抗抑鬱藥者，都盡量別吃柚。膳食纖維可以幫助排便排毒，哪種應節水果最多膳食纖維呢？答案就是啤梨及柿。

柿不但膳食纖維含量高，亦含有豐富的維他命A和C、胡蘿蔔素等等，可以降膽固醇及防止血管老化，不過柿子的含糖量及熱量皆高，100克柿子有12克糖，所以糖尿病人和減肥人士亦要注意。外皮愈厚的啤梨，膳食纖維就愈豐富，啤梨亦是眾多梨中，鈣質含量最高的。最後說說楊桃，它是應節水果中最低卡之選，糖分亦低，而且楊桃含大量草酸及檸檬酸，可以幫助消化，用來解月餅油膩最適合。





採訪、攝影：《飲食男女》

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