荃灣川菜｜ToNick主音傾盡積蓄開店 搵前澳航貴賓室總廚煮酸菜魚 疫情生意跌九成 「真係冇乜錢剩」

荃灣美食眾多，有間叫「麻辣風雲」的川菜館開了大半年，限聚令放寛後便人頭湧湧，食客劉先生説：「我喜歡吃辣，今天試了酸菜魚，我只吃過大陸的酸菜魚，相對之下，這間的也夠酸，辣度也可以接受，魚肉亦嫩滑。」吃川菜，酸菜魚很難不試，這裏的酸菜魚（$268），酸菜用了澄海酸菜，之後會以醋醃製，味道較清香，不會太鹹，魚片用了新鮮生魚，魚肉較厚較挺，肉質嫩滑。

這間看似平平無奇的川菜館，大廚原來也有來頭，曾於五星級酒店和香港迪士尼樂園工作，對上一份職業，更是澳洲航空公司香港貴賓室的行政總廚。雖然以往煮慣西餐，但他對中菜的知識也不會失禮人，尤其川菜，「其實煮酸菜魚，最重要是最後爆香辣椒和花椒這個步驟，油一定要夠滾，否則不會香辣。」單是酸菜魚，辣椒也用了三種，野山天椒取其辣度，燈籠椒取甜味，而大紅椒則取其色澤。剁椒魚頭（$178）也是這店另一道招牌菜，剁椒醬用了海南黃椒、本地大紅椒、指天椒、牛角椒，以人手剁碎，再落鑊爆炒而成，有口感和辣勁。炸饅頭（$48）雖非川菜，但也十分好賣，食客林小姐説：「以為炸饅頭很普通，但這裏即炸的，很脆很可口，性價比高。」大廚由堂堂行政總廚，「紆尊降貴」到街坊小店煮川菜，他沒有半點不甘心，反而自在的説：「人始終要食飯，我無所謂，其實甚麼都要做，肯勤力，總有一天輪到你。」

店主之一，亦曾經歷過大起大跌，便是兩年多前憑着歌曲《長相廝守》，奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「我最喜愛的歌曲大奬」、樂隊ToNick主音趙善恆。去年他小試牛刀，與幾個朋友合資開這間小店，他説：「自己喜歡吃辣，即使早上起床也會剪碎辣椒拌湯麵吃。加上希望有一個屬於自己的地方，可以跟ToNick團隊工作完慶功。」慶功？想得太遠吧！香港這一年受疫情影響，各行各業生意黯淡，藝人連工也沒有，更遑論慶功。「所有工作也暫停，真的很慘，沒辦法，要接受現實！」收入驟減，餐廳生意也因限聚令大跌九成九，「經營很困難，我只是一個小老闆，投資了六位數，但已佔了我人生很大的積蓄，真的沒有甚麼錢剩。」

這一年，人算不如天算的事情屢見不鮮，這小店也因政府不少部門實施在家工作，而令他錯過了申請抗疫基金的機會，「因為食環那邊很遲才發食牌給我們，可能疫情關係，大家的工作進度比平日慢十倍，餐廳開不了門，無法如期為員工供強積金，因此趕不及申請保就業計劃。」事實放在眼前，與其怨天尤人，不如樂觀面對，「食物只要做得好，相信生意會回升，其實我的希望很簡單，只是想香港人工作完一起吃一餐飯而已。」

採訪：袁凱傑

攝影：潘志聰

麻辣風雲

地址：荃灣海壩街108-114號荃碧大廈1樓

電話：2156 9291

營業時間：星期一至日 7am-11:45pm

詳情︰https://bit.ly/2GkYmYw

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