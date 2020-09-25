旺角酒店消夜自助餐｜泰國夜市主題 任食魚生 第二位半價 平均每人$238.5 食即煮冬陰功湯麵

限聚令放寛，餐廳可營業至十二時，如果周末跟朋友想吃消夜小聚，最近就有一個好去處。旺角這間酒店，剛剛推出全新消夜自助餐，以泰國夜市作主題，主打泰國美食。重點是酒店正進行推廣，第二位客人半價，原本成人每位$318，現在未計加一，每位只需$238.5，比日式放題更便宜，價錢非常吸引。

因為是消夜，選擇比晚市少，沒有海鮮冷盤，只有少量魚生刺身和壽司，但魚生厚切，沒雪藏味，三文魚肥美，質素也不錯。泰式食物就頗有心思，首先頭盤有多款即場製作的泰式沙律，鳳爪沙律酸辣開胃，鳳爪口感爽脆，跟坊間的泰菜餐廳味道差不多。燒牛肉粉絲沙律亦很開胃。

熱盤有十多款選擇，泰式蒜香牛油雞翼賣相吸引，外皮炸得酥脆，雞翼肉質飽滿，很惹味。泰式紅咖喱雞有水準，香辣之餘亦有層次，雞肉嫩。既然說是泰國主題，怎能沒有冬陰功湯？廚師會即場製作冬陰功湯麵，湯麵熱辣很有泰國街頭感，味道正宗，不過缺點是每碗份量太大，吃完會很有飽腹感，未能滿足自助餐時想品嚐更多的心理。

甜品同樣有特色，最推介榴槤雪糕，味道香濃，榴槤味突出。芒果椰汁糯米飯，飯粒香甜，軟腍有椰香，芒果果味清新，不錯。整體食物選擇約有二三十款，不算很多，不過特價後就平咗唔少，酒店自助餐質素亦有保證，加上客人不算多，只要提早三天訂位便可，長假期將至，一於和朋友試一試。

The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028

泰國夜市周末消夜自助餐

逢星期五及六10:15pm-12mn

收費：成人$318、小童及長者$238，設加一

詳情︰https://bit.ly/30jjeXu

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