梨子斑點學問｜斑點少代表啱啱熟 新鮮爽脆但冇咁甜 斑點多肉較軟甜度高

梨有很多斑點，淺啡色的斑點在淺黄色果皮上面，特別顯眼，成為梨的一大標記。原來梨的果皮上有很多微細的氣孔，用來吸收二氧化碳製造營養，不過如果被太陽曬到，色素就會在氣孔附近聚集沉澱，形成斑點。

這些斑點跟味道都關係密切，斑點比較少及淺色，代表梨子接觸陽光時間比較短，通常是剛剛熟，比較新鮮，肉質會比較爽脆，但甜味比較清淡。如果你喜歡甜，最好選斑點比較多反深色，代表梨子比較成熟，累積了較多糖分，不過肉質會較軟，沒那麼爽脆，兩種味道都各有千秋，不過斑點太深色或者太多，可能是太熟，果肉老化，開始變壞，最好別吃，太軟身或開始起皺或黑斑的梨子都別選。





採訪、攝影：《飲食男女》

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