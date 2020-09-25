曲奇比拼｜甜品導師盲試五大美式曲奇 連鎖店又薄又甜 新開小店外脆內軟韌取勝

曲奇餅，曾幾何時還聯想到那個藍色罐、用來送禮的品牌，時移世易，不少曲奇品牌在香港誕生，有本土、有外國名廚主理，也有過江龍品牌，口味繁多。近年美式曲奇越來越流行，特點是外脆內軟韌，味道多變，而且大如成人掌心，下午時分，伴一杯咖啡或茶，十分滋味。香港有不少店子，也有出售美式曲奇。今次找來甜品導師Cannes，一試五間店舖出品的美式朱古力粒曲奇，看哪款最出色。

評分有三項標準，口感、味道及性價比，每項五分，最高十五分。好吃的美式曲奇，厚度應該至少有1cm，才有口感，亦帶有層次感，外脆內軟帶嚼勁。味道方面，朱古力、牛油及黃糖三種味道混合得宜，並帶有焦香，朱古力呈半融狀態更佳。性價比則是味道、份量與價錢成正比。

首先是美國三文治連鎖店Subway的出品，曲奇太薄身，雖然有曲奇應有的柔軟且有嚼勁，但層次較單純；朱古力鋪滿在表面，口感較乾，咬下時更隱約吃到砂糖的質感。入口味道偏鹹，牛油味及焦香味不算突出，朱古力味道適中，但三者各有各，沒有融合在一起。勝在價錢便宜，只要$10/塊，性價比拉高不少分數。(10.5分)

第二間是近期新開的本地小店曲奇阿嬸，厚度合格，做到外脆內軟韌的感覺，不過中間有點濕，似乎未完全熟透，若多焗一分鐘，會更出色。入口帶點甘甜的味道，牛油味適中，不會很重，而且朱古力做到於曲奇內融化的感覺，朱古力、牛油及黃糖三者在味道上也十分平均。$28/塊，雖價錢較貴，但口感和味道突出，性價比不錯。(13分)

接着是香港人熟悉的美式曲奇連鎖店Mrs. Fields，口感跟Subway差不多，薄身而柔軟中帶嚼勁，同樣吃到砂糖的質感，不過糖分比例較重較甜，吃一塊便會感到膩；牛油味及朱古力味不算突出。整體質素跟Subway差不多，但一塊賣$15，性價比略低。(9.5分)

之後是以大size曲奇為不少人熟悉的Cookie DPT，曲奇十分厚，比一般曲奇起碼厚一倍，但焗得夠熟；然而因為太厚，口感更似鬆餅，少了應有的煙韌口感。味道不錯，朱古力、牛油及黃糖能融為一體，朱古力半溶而味道突出，亦能吃到焦糖的香味。雖然要$40/塊，但質素取勝，性價比不差。(10.5分)

最後是以不同新奇口味打響名堂的Baked Indulgence，最近還在中環開期間限定店。曲奇外形夠大塊，厚度亦有1cm左右，可惜加了太多朱古力，質感比較濕潤，口感只有腍但不韌。另外，曲奇表面加了海鹽，增加曲奇的層次感，亦令味道不太甜；曲奇的焦糖味和牛油味都有，反而朱古力失色，雖然朱古力粒份量不少，但可能因為可可度數不高，朱古力味不突出。三種味道能融和，但整體味道不算突出。價錢亦是五款當中最貴，一塊要$45，在口感或味道都一般的情況下，性價比相對較差。(9.5分)

曲奇阿嬸的曲奇，雖然火候差了少許，但整體口感和味道都優異過對手，所以勝出。

採訪、攝影：《飲食男女》

Subway

地址：鰂魚涌七姊妹道206-208號昌利大廈地下3號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五8am-9pm；星期六至日10am-4pm

人均消費：$50以下

詳情︰https://bit.ly/3l94ClB

曲奇阿嬸

地址：紅磡德豐街8號黃埔天地百合苑商場(第9期)九號水產地下33號舖

電話：9548 7668

營業時間：11:30am-7pm（星期一休息）

人均消費：$50以下

詳情︰https://bit.ly/30gJoKs

菲爾斯曲奇專賣店

地址：金鐘港鐵金鐘站ADM25號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至六8am-10:30pm，星期日9am-10:30pm

人均消費：$50以下

詳情︰https://bit.ly/30ykBll

Cookie DPT（營業至12月31日）

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG/F BaseHall

電話：從缺

營業時間：11:30am-8pm（星期日休息）

人均消費：$50以下

詳情︰https://bit.ly/2HAigzn

Baked Indulgence（營業至2021年2月10日）

地址：中環港景街1號國際金融中心1樓LA2號舖

電話：9706 0506

營業時間：11:30am-7pm

人均消費：$50以下

詳情︰https://bit.ly/3kWzvcO

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