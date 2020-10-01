電飯煲食譜｜Natalie教煮泡菜豬腩片飯 香濃惹味

材料：

1）豬腩片10片

2）雞湯適量

3）泡菜約6湯匙（可按喜好調節）

4）蒜頭6-8粒

5）黑椒適量

6）芝士適量

做法：

1）豬腩片加少許蠔油、水，醃15分鐘

2）燒熱鑊，加油約略炒香豬腩片，可加少許黑椒碎，增加豬腩肉香味

3）用同一個鑊，將蒜茸爆香

4）將蒜茸、泡菜、雞湯，加入飯煲跟米拌勻，最後加1-2 茶匙油，按煮飯掣，開始煮飯

5）待飯完全大滾起，開始收水，加入豬腩片

6）飯煲熄掣後，切勿立即開蓋，焗15分鐘，待飯收水，立即加入芝士拌勻，完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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