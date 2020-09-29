中環Café｜柴犬店長駐場！中環新開柴犬主題咖啡店 手沖冠軍咖啡師坐鎮

人氣柴犬咖啡店「Black Sugar Coffee」以小店形式進駐中環，新店加入美國知名的精品咖啡品牌 Onyx Coffee Lab炮製，供應不同口味及產地咖啡豆選擇。

飲品推薦Flat White($40)，配上日本 3.7明治鮮奶，入味順滑，啖啖果香；Hand Drip($60-$100)有香港手沖冠軍咖啡師坐鎮，再以日本製咖啡瓷瓶盛裝，入口清新香甜 ，別具風味；另一款Matcha Dirty($50)，底層同樣加入明治牛奶，再混入京都丸久小山園宇治抹茶，茶味突出甘醇。

店內還有提供甜品輕食，如抹茶紅豆磅蛋糕($50)及紅桑子蛋糕 ($45)，每日自家新鮮製作，質感軟滑香甜。另外店舖不時有柴犬店長進駐，也有柴犬的周邊精品可供購買！

採訪、攝影：《飲食男女》

Black Sugar Coffee & Lifestyle

地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖

營業時間：星期一至五 8am - 5:30pm，星期六及日 9am - 6pm

詳情︰https://bit.ly/2GkDqAU

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