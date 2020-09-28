長沙灣茶記｜跳樓價買一送一 最平$9.5有早餐食 $37生炒骨 $49鐵扒牛扒

現在經濟不景下，外出用膳想省錢，就得多留意優惠。長沙灣開了半年的香港嘆得起冰室剛推出優惠，即日至10月25，指定菜式買一送一。

每個星期的早、午、晚餐，都有指定優惠菜式，每周更換一次，每次會提供18款精選菜式。當客人吃完其中一款，結賬時會獲得同款菜式換領券一個月內客人帶着換領券回餐廳，即可憑券換同款菜式，換領券翌日生效，而且不用再付額外價錢亦毋須加一。

最便宜是至抵早餐，雙拼多士、牛乳炒蛋跟飲品折後$9.5（原價$19），$10有找更包括飲品﹗價錢比便利店奶茶更便宜。雖然價錢便宜，但出品不差，多士熱烘烘，炒蛋也算滑。另外還有常餐，常餐F（折後$26）是招牌麻辣醬雞扒拌出前一丁，包括炒蛋、多士跟飲品，雞扒有三大塊，麻辣醬夠香口，而且麻勁十足。常餐A（折後$26）是招牌菜，主菜是芝士通粉，用了5種芝士拌通粉，口感軟滑，唯獨嫌芝士味淡了一點。

晚巿小炒也有買一送一，其中一款生炒排骨（折後$36.5）比茶餐廳散餐更便宜。生炒骨入味，而份量很多，沒有偷工減料。就連鐵板牛扒也有，鐵板美式西冷（折後$49）雖然是茶餐廳水準，不過牛扒是厚切，並不是牛扒飯餐的薄切牛扒，不用$50已可以鋸扒。

價錢抵，所以優惠推出後，很受街坊及附近上班一族歡迎，Mai就來光顧早餐：「我在附近上班，看到這個早餐頗吸引，$10也不到，而且挺好吃。」價錢便宜，但出品認真，是一個頗有誠意的優惠。

採訪、攝影：《飲食男女》

香港嘆得起冰室

地址：長沙灣青山道373-379號昭德大廈地下A及B號舖

電話：9373 7363

營業時間：12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/33dnJEI

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