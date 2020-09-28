旺角茶飲店｜聯乘本地醬園 $38鹹檸柑桔話梅龍井 老闆：花果寓意世界各地香港人

旺角最近有一間新的茶飲店開業，擺設文青，但和其他台灣過江品牌不同，這間名為花果飄零的茶飲店，產品多選用本地食材及品牌，力賣本地風格。招牌產品是Made in 852鹹檸柑桔話梅龍井（$38），店舖與本地老字號冠珍醬園合作，用冠珍鹹檸醬，配上具香港特色的鹹柑桔及話梅，再加入龍井茶沖製而成，味道非常合襯，鹹鹹酸酸，清新開胃。

招牌花果茶 （$38）也值得一試，以四季春作茶底，加入自製洛神花醬和本地時令水果片，入口茶底突出，不但喝起來味道清新，不太甜膩外，更可以吃到一粒粒的洛神花醬，感覺很有層次。

茶飲配搭特別，製茶亦用虹吸、氮氣泡沫處理等技術，令味道調得更均勻。Apple Mojito( $42）就用雞尾酒的沖製方法來製作，材料用上新鮮蘋果、台檸、澳檸、薄荷調製，雖無酒精，但同樣清爽醒神。

店名花果飄零，乍聽似乎不太吉利，但背後卻有深意，項目負責人Wendy﹕「花果飄零，是取自一個新儒家思想代表人物唐君毅，一句很著名的說話，就是『花果飄零，靈根自植』。」這句出自1961年的話語，是指當時中國傳統文化在世界各地被打理的情況，但下一句卻指中國傳統文化能在各地落地生根，所以小店就以花果寓意在世界不同地方的香港人，希望在不同環境下，也可以發揮到本土角色，「哪裏有光，那裏就有花；哪裏有花果，那裏就是香港。我們希望將這個香港的茶飲文化，一直傳播到不同的地方。」Wendy 說。

花果飄零

地址：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊4樓Shop 20

電話： 2269 0288

營業時間：11am-11pm

詳情︰https://bit.ly/3n0DqHg

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