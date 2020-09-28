飽食台南｜直擊台南麻油誕生 芝麻真身現型 40萬粒芝麻做一樽

台灣的麻油近九成半都是使用進口芝麻來做的，只有5%用上本地產芝麻榨成，其中台南的西港是最大產地之一，西港麻油被奉為麻油中的精品，只因本地種植本地榨油，新鮮又保存到最濃的香味。

西港有超過450公頃的芝麻種地，每年春秋二季都是芝麻的收成期。芝麻的真身是棵不起眼的作物，一節一節的向上生長，可以長到4呎之高。當它開出芝麻花之後，就會開始生出豆莢，把豆莢剝開，入面就是密密麻麻的芝麻了。

但西港人很聰明，犯不著一顆顆的把豆筴剝開。當芝麻可以收成，稱為「胡麻嫂」的女工就會收割，並且將芝麻綁成一紮紮，立在農地上曬兩星期。曬乾的芝麻株，豆莢亦會裂開，這時只要在地上鋪墊，再用力敲，芝麻便會一粒粒跌下來，收集好就可以送到麻油工廠。

芝麻放入機器入面，像炒咖啡豆一樣，將芝麻炒香，散熱之後再碾碎。這些工序，現在都由機器幫忙了，唯獨製餅，仍然要由人手處理。製餅就是將芝麻粉包成餅，從前是用布和稻草包的，現在講究衞生，就改用木漿紙。

一個芝麻餅，大概6公斤重，師傅要用紙摺成十摺左右包好。摺得太少的話，芝麻餅在榨油時容易散開，摺太多，紙又易裂開，很考功夫。

包好的芝麻餅，就要送去壓榨。做法是將芝麻餅一個一個攝入壓槽之中，每次最多可以放40個芝麻餅。然後加壓，芝麻油就會慢慢從餅中滲出來。現在大部份的麻油都是由機器直接高溫煉油，但台南的麻油仍然用古法冷壓，壓出的麻油清澈不濁，帶金黃色，而且香味非常突出，麻油香十足。

台南人日常經常用到麻油入饌。家常如煎蛋煎香腸，可平添香氣；在餐廳常見的則有麻油拌麵線和麻油雞。麻油雞以米酒、薑、蠔油、醬油、麻油，連同雞一齊炒香。這道菜因為有暖身效果，所以在冬天時特別受歡迎，更是台灣女性生完小孩子時的必吃坐月補身食物。

記者：陳詠敏

攝影：黃健峰、蔡政峰

鳴謝：臺南市政府觀光旅遊局

穀倉餐廳

地址：台灣台南市西港區後營1號

電話：+886 6 795 6700

營業時間：11am-2pm、5pm-8:30pm (星期一休息)

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android