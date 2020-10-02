氣炸鍋食譜｜可樂五花肉法包

可樂五花肉法包食譜

材料：

五花腩 400克

鹽 1/2茶匙

法包 1條

紫洋葱 1/8個

紅黃甜椒 各1/3個

沙律菜 適量

牛番茄 1個

希臘乳酪 1湯匙

可樂醬：

可樂 半杯

醬油 50克

味醂 1/4杯

蒜頭 5至6瓣

油 1湯匙

黑胡椒 1/4茶匙

做法：

1.蒜頭切碎;紫洋葱、紅黃甜椒切絲。

2.可樂、醬油、味醂、油、黑胡椒拌勻，放入五花腩醃約20分鐘。

3.五花腩放入氣炸鍋裏先以180℃烤6分鐘，翻面後續烤6分鐘。取出靜置放涼後切片。

4.醃肉醬料加入蒜末，倒入小鍋中，以大火煮沸，轉中細火煮至濃稠即成醬。

5.把五花腩片與生菜放上法包中，淋上可樂醬，然後加入紫洋葱絲、甜椒絲，最後淋上希臘乳酪即可。

採訪：劉明慧

攝影：潘志聰、馮嘉雯

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