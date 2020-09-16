荃灣沾麵｜日本人都讚 40歲爸爸中年圓夢開店 日做13小時 日賣150碗魚介豬骨湯：最多謝太太

「跟日本人一起工作，令我學會堅持，不會因為食材、環境影響，隨便就將味道改變，好像我們現在開店兩年，客人總跟我說，第一次吃是這個味道 ，兩年後也保持着這個味道。」荃灣沾麵店「麵屋福」店長阿亮自豪說道。阿亮這間小店，開在內街，附近都是車房、五金店，做到日日要排隊，連日本人都欣賞，就是靠這種從日本人身上所學的堅持。

20歲出頭，他隻身到東京留學，讀那個年代很吃香的IT，不過他的心思都在街頭的拉麵店，結果那段日子都選擇在麵店打工。「入行洗碗是基本功，日本人跟我說若這也做不來，便當不上一個好廚師，洗了差不多半年，邊洗邊學，其實你能把工作做好，日本人也會很尊重你的。」廚房幫工，預備食材，熬湯煮麵，招呼客人，甚麼崗位也待過，最後更晉升至店長之位。

留學生涯完結，回流之後，他便在日本料理、拉麵店打工，直到成家立室，孩子長大，40歲在家人鼓勵之下，才夠膽出來自立門戶。開店使出渾身解數，筍是自家炒，用的是台灣鹹筍，要花數天將鹹味浸去，再加昆布醬油，炒上半小時。叉燒是自家煮， 用上歐州來貨的豬肩胛肉，紮起在骨湯入底味，再放自家醬油滷製。而雞蛋則是每天新鮮煮，隻隻入味流心。

「很多人會說，不過就是沾麵嘛，一碗湯一碗麵，我告訴他們不要小看這碗湯。」阿亮每朝九時上班，第一件事就是熬湯。「湯熬得夠時間很重要，我們基本上要熬十個小時，一定要在前一天預先熬好一鍋，待翌日用。湯料要用上大量豬骨筒，因為骨筒中骨膠原份量會多一點。」骨湯奶白，濃結豐腴富膠質，不過沾汁可不止於此，尚有一舀秘製醬油膽，據阿亮所說，他用上30多種材料調配而成，像昆布、蒜頭、海味等，而且加了輕微的香辛料，豐富骨湯味道層次。

工夫多多，所以店裏只提供三款口味湯底，魚介豚骨是招牌，生意旺時，一天可賣150碗以上，湯底中加入乾物、大葱自家煉製的豬油，奉麵時再在上面加上鰹魚粉和柚子漬，將粗身的麵條，蘸在麵中，吃來既有豬骨的油脂香，更有鮮香的魚乾氣息，餘韻有點柚子皮的清香，喝來有變化。另一款番茄紅油，則在豚骨湯上加入意式番茄醬與中式紅油，酸香中帶辛香，愈食愈開胃。重口味一點，可選黑蒜油風味，除了濃重的黑蒜油，湯底中更入新鮮白蒜泥，蒜泥掛麵，啖啖辛香，很過癮。

沾麵之所以煮得好，除了用心，亦因為背後有個賢內助，太太阿帆既幫他做樓面，落場收工又幫他打理家中大小事務，照顧兩個小朋友，令他可以無後顧之憂，專注工作。「完全不覺得自己是老闆娘，甚麼也親力親為，做樓面、洗碗。而且他會常常抱怨我做得不好，譬如有些顧客梳長髮，接着他要我問顧客是否需要橡筋紮起，有時我也顧不了 ，接着他便說我服務不夠好。」老闆娘阿帆說道。在店中，阿帆覺得阿亮總是專注無比，雖然對客人是好事，對孩子並非如此。「這也是個大問題，孩子總問媽媽甚麼時候才休假，要想去這去那遊玩，總嚷着我陪他，晚上要講故事他聽。」

不過，搵食艱難，阿亮也只有在落場放飯之間，有空給孩子一個電話，關顧一番。「基本上晚上回到家裏，孩子也睡了，自己也覺得 ，有些對不起他們，有空也會跟他解釋，爸爸每天也要上班，是想把工作做好，要對客人負責任。」阿亮說道。掛了孩子的電話，是夜阿亮又站在出麵處，目不轉睛，留意客人喝下湯頭後，是否會心微笑。

採訪: 胡熙裕

拍攝: 潘志聰

麵屋福

地址：荃灣享成街18號

電話：3590 3018

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm，5pm-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/339SR8b

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