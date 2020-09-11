大角嘴潮州菜｜師承滷水名店 $138醉鵝肝香滑 醉鴿滷水刀工好 驚喜香煎馬友又肥又香

位處大角嘴區內，店子小小，但不要小看這家叫尚御潮滷居的潮州滷水檔，據聞班底師承某北角滷水名店，每逢周五至周日，也極難訂位，趁疫情市況比較淡靜，今晚終於有機會一試。聞名不如見面，生意果然極好，店內坐滿之餘，門外亦不時有散客，前來外賣滷水斬料。

看看菜單，主打滷水、醉物和潮式魚飯，款式不多，價錢合理。先來醉物冷盤開開胃。點了酒醉鵝肝，賣相不錯，是法國鵝肝再浸白滷水與醉汁而成，看來又滑又嫩，口感極好，切得夠薄，入口即化，有鵝肝的甘香，也有滷水的甜與花雕酒香。另一醉乳鴿，除傳統花雕、糟滷，據說更加了威士忌去浸。乳鴿賣相盡顯刀工，胸肉起骨，吃起來相當方便，雖然酒香不及鵝肝入味，但吃起來肉質細緻而有彈性，尚算不錯。再試招牌滷水，今次點了墨魚與鵝腎雙拼，滷水味道不過鹹，有香料藥材香，墨魚入口鮮香紮實，鵝腎亦切得大方，件件厚肉。

店家說休漁期後海馬友夠肥，加點一條，斬件以半煎炸方式處理，再淋甜豉油，吃來魚皮香脆，肉嫩不柴魚油多，很新鮮。煎馬友有點油，便來一份上湯蘿蔔，清清腸胃，雖然現在不是時令，但蘿蔔揀得好，肉滑無渣，且餵得夠入味，值得一讚。

整體而言，菜式顯師傅功架，用料亦有一定水準，吃得豐富不用$300/位，難怪生意火紅。最後店主推介，下次過來可預訂不在菜單的海鮮、小菜，叫人期待再訪。

採訪、攝影：《飲食男女》

尚御潮滷居

地址： 大角咀晏架街32號

電話： 2338 3119

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

詳情︰https://bit.ly/30fYf7T

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