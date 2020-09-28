DIY珍珠奶茶｜90後情侶檔 台飲店打工偷師 創網店賣$15/杯珍奶套裝 月賣200套

以前街頭人手一杯的台式飲品，疫情後卻少見此景，人人都不想為了一杯手搖，在街上脫下口罩增加感染機會。有一對90後珍珠奶茶迷情侶，化不能喝奶茶的悲憤為動力，在家研究配方，最終推出DIY套裝，開設網店彩子，讓人人在家有奶茶喝。

彩子店主是阿浩和Toby，他們每次約會的時候，都去會買台式飲品：「疫情之下，去買珍珠奶茶一邊走一邊喝，我們真的不敢。」他們為珍珠奶茶癡狂，大半年前決定在家試做，還特意去偷師：「即使我們喜歡喝，但未曾試過在家做珍珠奶茶。究竟如何泡茶？如何煮珍珠？所以我們就去茶飲店邊工作邊學。」

阿浩和Toby分別去了兩家大型茶飲店學習泡茶、煮珍珠的技巧和配方的基礎。之後他們分享給朋友，獲朋友欣賞。大家認為有商機，便開始找供應商，半年來反反覆覆，最後調出一個最滿意的配方做成禮盒套裝，並開設網店。

早前已有店舖推出類似的DIY珍珠奶茶套裝，但彩子的靈活性比較大。每盒包含5種材料，包括珍珠、果糖漿、茶葉、奶精、黑糖或蜜糖，以及1張食譜。來自台灣的茶葉一共有三款可以選擇：阿薩姆紅茶、抹香綠茶和炭焙烏龍茶，之後客人可以再選擇黑糖或者蜜糖。

煮法簡單，想喝的時候拆開包裝，先把茶包放入熱水浸8分鐘，可以按自己喜歡的濃淡度決定時間。然後把珍珠放在沸水煮10分鐘左右，也可自行決定軟硬度，撈起把糖漿混合珍珠。之後根據自己的口味，添加奶精和果糖漿便完成。這款套裝，雖然茶底不算非常濃烈，但珍珠口感跟茶飲店一樣煙韌。

創業不足一個月，已賣出200套，一來奶茶還原度非常高，而且10月底前，仍有新店開張優惠價（$90/6盒），平均才$15一杯，很化算。

彩子是精采地過日子的簡稱，他們希望在苦悶日子，仍可以精采地過：「在這一年，香港經歷了很多。我們最想的是開心精采過日子，最直接是吃好、喝好，不如做好喝的珍珠奶茶。」

採訪、攝影：《飲食男女》

彩子

網址： https://bit.ly/3kWX70M

電話：54031313

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