尖沙嘴Café｜鬧市中的小清新 紐西蘭主題咖啡店 必試宇治抹茶Latte＋傳統肉批

尖沙嘴最近新開了一間主打紐西蘭天然美食的樓上咖啡店，裝潢雅致，以淺色系為主，設有大落地玻璃窗，採光度高，面對栢麗大道，景觀一片綠油油，影相打卡一流！

飲品推薦Matcha Latte($48)，入頂級宇治抹茶炮製，茶味甘醇，搭配牛奶更香滑；Flavored Coffee($53)，選用哥倫比亞及埃塞俄比亞咖啡豆，混入澳洲牛奶，入口啖啖堅果香。甜品出色，由其中芝士蛋糕($39)由前香格里拉酒店甜品總廚負責製作，提供覆盆子、日本芝士、熱情果及檸檬4款口味，質感軟滑香口，芝士味突出；另一款必試朱古力心太軟 配無添加糖雪糕($48)，心太軟用上法國朱古力製作，入口香濃不膩，雪糕清爽冰涼，甜度適中。

輕食有英式早餐、煙三文魚沙律、牛角酥及招牌紐西蘭傳統肉批，其中傳統肉批有牛肉芝士及雞肉蘑菇選擇，外層皮撻鬆脆可口，餡料飽滿，鹹香十足。店舖更供應紐西蘭食品及雜貨等，可供購買！

採訪、攝影：《飲食男女》

淳•生活咖啡館

地址：尖沙嘴彌敦道176號4樓

營業時間：星期一至日 11am - 7pm

電話：23267886

詳情︰https://bit.ly/36pSeJs

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