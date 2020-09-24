尖沙嘴海景Brunch $90有交易 藝術館露天海景餐廳 首推周末Brunch

忙了整整一個禮拜，周末當然想好好放鬆一下。位於尖沙嘴藝術館，前臨海景的澳洲餐廳Ink第一次推出周末早午餐，早上9時到下午3時供應，讓客人可以對着海景放鬆一下。

早午餐一律$90起，很多食材都是自家出品。Avocado Smashed（$90）是牛油果蓉配原粒車厘茄跟菲達芝士，配搭自製酸種麵包，烤得香口，麵包綿密有嚼勁。Sausage & Eggs （$95）的香腸和鬆餅也是自家製，豬肉腸調味不會過鹹，中間的燒烤醬比較惹味，帶酸甜辣味，配茶或是啤酒最適合不過。Eggs Benedict Streaky Bacon（$110）煙肉烤過很香脆，荷蘭醬帶一點牛油香，可惜水煮蛋沒有流心效果。

這個早午餐有鹹點也有甜品Waffles & Ice Cream（$80），窩夫新鮮即做，是比較薄跟脆身的窩夫。雪糕都是自家製，用澳洲牛奶，牛奶味跟果香比例剛好。以尖沙嘴消費而言，又有大海景，值回票價。

採訪、攝影：《飲食男女》

Ink

地址： 香港尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館G樓

電話：3500 5881

營業時間：9am-3pm

詳情︰https://bit.ly/3kT3zpv

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