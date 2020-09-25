荃灣台灣菜｜台式小店推$36珍珠飯 又甜又鹹 客人：以為會中伏

台灣菜一向大受香港人歡迎，覺得滷肉飯、珍珠奶茶老是常出現﹖荃灣新開張的台式餐廳你妳，就有一個驚喜餐單——珍珠滷肉飯（$36）﹗把甜甜的珍珠，淋在滷肉飯上，和近年日本大熱的珍珠料理如珍珠薄餅、珍珠拉麵很類似，到底味道如何呢？

客人Oliver抱着貪新鮮的心態去嘗試珍珠滷肉飯：「其實我沒有吃過鹹的珍珠，我本來以為會中伏，吃下去沒有想像中不妥。」味道稱不上好吃，不過好奇心重或珍珠粉絲都可以一試。

除了創意十足的珍珠滷肉飯，餐廳也有正餐跟小吃提供，自選午餐$75起，先選擇主食再選擇小吃。主食可以選擇滷肉飯或拌麵，小食有台南鮮蝦捲、澎湖花枝丸等。滷肉飯的滷肉肥肉不多，沒有油脂香，香料味重，幸好不會過鹹。小吃份量很十足，蝦捲中有不少馬蹄粒，爽口又彈牙。

下午茶有甜品套餐——你妳甜品套餐（$62起），有店舖招牌的爆餡吐司跟仙草芋圓。爆餡吐司極具人氣，一共有三款味道可以選擇：芋見紫薯吐司、肉鬆芋泥吐司和奶茶珍珠吐司。單看已很壯觀。不嗜甜，可選肉鬆芋泥口味，芋泥和肉鬆混為一體，味道很特別。不過多士份量足，吃一整份會很飽很膩，最好找個人分享，而且絕對建議要堂食，外賣後的賣相及味道都實在不作推薦。

採訪、攝影：《飲食男女》

你妳

地址： 荃灣運通街6號運通洋樓地下K號舖

電話：3594 6658

詳情︰https://bit.ly/2HJSb11

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