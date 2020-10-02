消滯湯水｜中秋食多咗？中醫師教煲消滯湯水＋焗茶 飲茶都化滯

中秋節除了做節時大魚大肉，還會吃月餅應節，吃多了難以消化，有吃膩感覺。註冊中醫師彭子芯指出，吃膩出現的情況，包括胃脹、胃氣、胃痛或胃酸倒流，甚至腹瀉、便秘等。有些人如果平日的飲食沒有節制、飲食不定時，或者愛吃一些刺激腸胃的食物，例如生冷、 油膩、甜膩的食物，都比較容易積聚濕氣，當痰濕在腸胃積聚時，會阻礙腸胃運作。腸胃運化水和食物的能力差，亦會令濕氣特別容易堆積，引起吃膩情況。

彭醫師除了教煲健脾消滯湯水和解膩消滯焗茶之外，還推介喝茶，無論綠茶、紅茶、黑茶都有解油膩作用，但腸胃比較偏寒人士，飲用紅茶或黑茶比較好。另外，木瓜、菠蘿或柑橘類的橙、檸檬等都有消膩作用。

健脾消滯湯水

麥芽蘿蔔扁豆湯

材料：

炒麥芽 20克

炒谷芽 20克

白扁豆 20克

陳皮1片

白蘿蔔 1個

生薑2片

蜜棗1個

做法：

洗淨白扁豆浸泡一小時，洗淨其餘材料，白蘿蔔去皮切件。清水加入所有材料煲大約1個小時即成。一星期可以飲用2-3次。

麥芽有幫助消化作用，白蘿蔔亦有理氣消滯作用，令胃脹情況得到舒緩，而白扁豆有健脾祛濕作用。這個湯水不適合腸胃比較敏感，吃過食物後容易腹瀉，或者十分虛寒人士。

解膩消滯焗茶

山楂洛神花蘋果茶

材料：

山楂乾 10克

洛神花 10克

蘋果乾 1片

陳皮 1小片

冰糖 少量

做法：

洗淨所有材料，加熱水焗20分鐘即可。這個茶可以一星期飲用2-3次，建議在餐後飲用。

山楂有消肉食作用，而蘋果和洛神花都有少許酸味，開胃生津，亦有助消化，但胃酸分泌比較多人士，不太適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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