灣仔菲律賓菜｜菲律賓有錢仔回流香港 棄金融公司筍工開餐廳 賣牛柳椰菜花飯＋大熱紫芋雪糕三文治

「住洋樓、養番狗」，相信是不少人的夢想。灣仔有一間新餐廳，店主偏偏甘願放棄富裕的生活，從頭打拼。店主Marvin是菲律賓華僑，在宿霧土生土長，回流香港已經12年。「我不會說家庭很富有，但我們家境不錯，因為家有司機，有工人。我在菲律賓時甚麼都不懂，我想食甚麼就和工人說。但在香港沒有工人，甚麼都沒有。要自己學如何煮飯、怎樣洗碗和打掃衛生。」是不折不扣的少爺。

他起初在香港從事金融行業，薪高糧準，卻因為生活欠缺熱情，而決定報讀廚藝學院。最後更索性辭職，全心全意轉行做廚師。Marvin選擇做廚，全因受到媽媽啟發。「即使當時有工人，我媽媽依舊喜歡自己買菜和下廚。小時候她總會帶上我去街市，我已經覺得很有趣。當我在香港一個人煮飯時，總會想念家裏的味道。而我也會上網看很多烹飪節目，然後學煮。就慢慢開始想認真對待烹飪。」

放棄大好前途轉做廚師，當然不是人人同意。「起初親朋戚友全部都反對，而餐廳的老闆都覺得我只是玩玩而已，很快就會受不了。但幾個月過後，他們都知道我是認真的。」原本十指不沾陽春水的他，先後在意大利餐廳Carbone和墨西哥餐廳Chinoc任職，實戰經驗少，當然很快就弄得周身傷。「最初我甚麼都不懂，廚藝學院和真正餐廳是不同。在廚房很大壓力，有人向你大喝，又要快。我想我切到自己很多次、燒傷很多次。」

做廚師壓力大，做廚師的女友壓力一樣大。女友Elaine本身做銀行，坦言身邊很少人做餐飲業。「人人都會問，你男朋友做甚麼的？我會直接答做廚師，因為他喜歡煮東西。其實拍拖時，家人都會問『你男朋友有沒想過將來怎樣？他是繼續打工還是怎樣？』我亦會解釋，他將來想自己開餐廳，有一番事業。」亦多得Elaine一直在旁鼓勵，Marvin最後決定逆市開店。

Marvin不賣菲律賓傳統菜式，將他過往幾年在兩間餐廳所學到的菜式，配搭兒時在菲律賓經常吃到的食物，賣菲律賓fusion菜。因他媽媽喜歡將不同食材混合在一起，餐廳的Piggy ‘Crispy Pork Saute’ ($188)亦多多少少受到媽媽的影響。菲律賓人喜歡將豬的下欄部位炸香送酒，Marvin為了增加大眾接受程度，改用豬頸肉和炸豬皮，再混合雞肝醬去煮。他曾在高級意大利餐廳掌過廚，Gaw’s Carbonara ($188)採用相近的材料，但糅合了意式做法，加入芝士和雞蛋。意大利麵煮得恰到好處，有食客大讚很少小店可以把意大利麵煮至al dente的程度。

女友全力支持，除了一手一腳自己設計餐廳的裝修，亦幫Marvin去捕捉香港人的口味。Marvin說：「在菲律賓我們喜歡食飯，特別是那些蒜蓉飯。但知道現在的人更注重健康，所以我轉成椰菜花飯。」MOO ‘Salpicao’ ($108) 將美國牛柳煎至半熟，面頭撒上炸蒜片和秘製醬汁。醬汁加入青柑桔，除了平衡牛肉的油膩感，伴椰菜花飯亦感覺清新。

而原來沒打算加設甜品的Marvin，聽取Elaine意見後，製作了Ice-cream Sandwich ($48)。雪糕自家製，有紫芋和牛油果兩款口味，前者是菲律賓特產，味道比普通芋頭更香更濃。「她和我說香港人喜歡甜品，但又不喜歡太甜。所以我們的雪糕是少甜版。」柔軟的菲律賓餐包烘過後，內裏微脆，配搭香滑的雪糕口感一流。雪糕三文治的顏色漂亮，賣相精緻，吸引女士們紛紛拍照打卡，意外成了人氣菜式。

採訪：梁德慧

攝影：潘樂文

Holy Gaw

地址：灣仔汕頭街15號地下4號舖

電話：5182 4804

營業時間：星期一至六 11:30am–9pm，星期日11:30am–2:30pm

詳情︰https://bit.ly/30m9zPL

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