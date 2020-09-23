鴨梨煲湯潤肺｜雪梨鴨梨潤肺止咳化痰 藥用價值最高 水晶梨香甜多汁直接食最好

秋風起，天氣乾燥，大家都會煲雪梨糖水或者湯水潤喉降燥，其實梨有很多品種，不過用來煲糖水或湯水者，通常都是鴨梨或雪梨，究竟為何？雪梨和鴨梨外形很相似，鴨梨頂部有個凸出的鴨頭，而雪梨頂部就比較圓平，兩者都是性甘寒、微酸，有清心潤肺、止咳化痰及清喉降火的功效，由於藥用價值最高，而且低卡又高纖、水分高、糖度低、味道清甜，所以是湯水的首選品種。

至於大大個、水分極充足、價錢較貴的水晶梨，清甜又多汁，直接吃最好，用來煲糖水就有點浪費，而且水晶梨比較寒涼，藥用價值亦沒雪梨及鴨梨高。又叫西洋梨的啤梨，形狀似葫蘆，顏色有青有紅，口感軟糯，比較甜，不太適合煲湯，法國人就喜歡用它加紅酒，炮製法式甜品。

採訪、攝影：《飲食男女》

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