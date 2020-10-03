葉一南專欄｜中環人食錄 最快樂的家宴

看到主人家笑得差些跌落地，這一刻，我霍然想起，她應該是我見過，最喜歡下廚及分享美食的廚師了。入廚房比較容易，樂於分甘同味反而有些難度。

愛烹調的人，未必喜歡請客，便算請客，也會思前想後嚴格限制人數。在我家，最好不要超過六人，八人是頂點，感覺很大壓力，完成一次要休息回氣。在家開一張大枱招呼十六人，坦白說，想也沒想過。況且，這位主人家的餐單非比尋常，仙鶴神針，海膽戈渣，古法金錢雞等等全是手工菜式，先不說懂不懂做，便算懂，有家務助理幫忙也要預備數天。算是稍為簡單一些的川椒花竹蝦，每隻足二兩半大花竹，找齊三十隻，跑完幾個街市已經是半天時間。工作量如此龐大的餐單，哪怕是専業廚房紅褲子出身，望見也頭痛，然而有人能夠若無其事在家裏恆常擺出如此陣式，着實匪夷所思。

如此高難度，也只有大師姐能辦到。她的晚宴在飲食圈聲譽極隆，只限相識，一位難求。老朋友今年抱恙，不得不休息了數個月，我們雖然引頸以待，怕主人家勞累，家宴一事自是提也不敢提。最近療程完成，情況穩定下來，她急不及待重出江湖，招呼輪候己久的新舊朋友。上次一餐在她家送行Belon大廚Daniel，吃了一味燕窩冬瓜羹，顏色優雅味道清遠，寡味之物能做到如此境界，問大師姐是否閉關煉仙了，她笑嘻嘻的沒有回答。

今次晚飯是一班門生及友好相聚，我們說，都是自己人，不如簡單一些？大師姐回答，好呀，那來一場家常便飯吧。她的幾位高足拍手叫好，大家知道，師傅口中的家常便飯，應該理解為「平常不易吃到的家庭飯」才對。說起她的愛徒，有些嚇人，大師兄曾是飲食集團 CEO，五師兄及小師妹皆為名廚，獨當一面，小師弟是年輕成功生意人，他常說，能夠入大師姐之門學藝很驕傲，輩份突然拔高了不少。事實如此，便宜了他。疫情關係，大家沒見一段時間，這夜重聚，也顧不得限制，擁抱起來。主人家病後初癒，新頭髮剛長出，短短一層密密濃濃，健康又有型，眾人說高手就是這樣子，大師姐笑了。家宴與餐廳的分別，在於一個「家」字。熟絡的人物，熟絡的地方，每人有慣常角落，幫手的幫手，偷吃的偷吃，倒酒的自會走入酒櫃不用客氣，怡然歡愉有一種溫暖味道，而這味道，今年彌足珍貴。

便飯有十一個菜三個甜品，五斤石崇煲一個魚湯，雞油飯配連鱗炸脆鰽白鹹魚，三十件煎蛋角等等「家常菜」，大家一如既往，「嘩」了一輪。徒弟們着緊師傅，希望大師姐輕鬆一些，都說手癢想練習，爭相入廚房幫忙。我是樓面出身，負責傳菜。大師兄心事最細，知道師傅雖然不哼一句，其實辛苦了大半年，這夜決意逗她開心，努力插科打諢，下廚時笨手笨腳，故意給大家取笑。都是醒目人，一個眼神，立即明白意思，你大腳斬個球過來，我立即頭鎚傳出，小師弟底缐接應，互相揶揄調侃，亂說一通，笑得大家人仰馬翻，笑得大師姐貼在檯上。歡樂時光過得特别快，平時我十時要見周公，這晚看錶的時候，原來已近半夜。

家宴，是這樣子，先要有家的氣氛，捨不得離開。大師姐為了這一頓飯，做了二天工作，因為要戒口，自己沒吃得多少，看着我們觥籌交錯，最開懷的反而是她。「幸喜仙翁能好客，羽衣談笑晚風清」，這一刻我突然明白，好的廚師，除了懂得下廚，還要懂得分享，眾樂樂才是真正快樂，在這層面，大師姐，考了第一名。

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