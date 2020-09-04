最強黃鱔飯｜活鱔入饌 肉嫩鮮甜 飯焦香脆 正宗台山黃鱔飯是如何煉成的？

一煲香噴熱辣端上，肉嫩滑、葱粒爽、飯鮮甜，以為冬天吃黃鱔飯才最滋補? 非也! 原來黃鱔正值夏天最為肥美，尖沙嘴這家高檔茶記，依照台山正宗做法炮製，贏得不少掌聲。

大廚用上游水活鱔，幼身但圓潤，尤其爽口鮮甜，先以鹽水洗走黃鱔身上的黏液，剪頭後汆水，令鱔身的血液凝固，不會流失，加酒同煮辟腥後，浸冰水放涼，令黃鱔肉更爽脆，片肉起骨。飯粒鮮甜的秘密在於蒸飯的上湯。留起黃鱔骨，並跟薑、葱同熬20分鐘成上湯，隔走污物後，上湯和絲苗米以0.8比1的比例混和，蒸45分鐘，出來的米飯較乾身，吸收湯汁後微黃，帶陣陣鮮香。

鱔肉煮至五成熟，淋上凍水令鱔肉收縮更爽身，與薑絲、十五年新會陳皮絲、冬菇絲、紅棗絲落油鑊炒香，下米酒、老抽添色。煮好的飯下鑊小炒至粒粒鬆散，夠乾身後，加入黃鱔肉均勻炒好，下胡椒粉、蠔油、鹽、葱花添味，香味撲鼻而來，炒好的飯放回燒熱的瓦煲略焗1分鐘，油分充份滲入飯焦中，令飯更香更惹味。

一煲色香味俱全的黃鱔飯，花時間也花功夫，出品毫無油膩感，飯粒分明，清爽鮮甜，鱔肉嫩滑沒泥味，煲底飯焦更是香脆，甚有水準，月賣150份。

台山手工黃鱔煲仔飯 $168

採訪、攝影：《飲食男女》

遊園．茶記

地址：尖沙嘴柯士甸道西88號戲曲中心地下2-3號舖

營業時間：星期一至11am-10pm

電話：2320 7455

詳情︰https://bit.ly/2ZayRj9

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