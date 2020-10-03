咖喱食譜｜Son姐煮場 咖喱牛腩

咖喱好似好簡單，但係其實有好多學問。單單咖喱粉，唔同地方出產嘅香料成分都會各有不同。我細細個就識嘅，係馬來西亞咖喱，還要一定是咖喱雞。馬來西亞咖喱特色，主要是用椰奶代替水分。同樣以椰奶為主的，是泰國咖喱，不管紅黃綠，用的不是咖喱粉是咖喱醬。當然離不開的是越南咖喱，咖喱鴨加鴨血是我的最愛。講到香料最多又講究，我認為非印度咖喱莫屬，還有配咖喱同吃的condiments很精采。

以前小時候見我阿媽整咖喱，真的大陣仗，香料配料10幾種，逐樣用石樁樁碎，然後逐樣炒香。媽媽用的那個麻石石樁，年紀大過我，即使用不着我仍然保留，是緬懷，是紀念。至於咖喱粉，一定是馬來西亞寄來的，不怎麼辣，但香到不得了。講起來大家覺得我辣，應該係至少被培訓出來的，除非唔係！

講到我的自家製咖喱，最受朋友歡迎的肯定是咖喱魚蛋豬皮，大小T兩個共同最喜歡的食材是牛，所以咖喱牛腩是首選。不過我的咖喱的做法，雖然源於阿媽的做法，但因為時間關係，我把材料做法都簡化了，今次為大家示範的，是最基本的港式咖喱。請多一個貼士給大家：用同一樣的材料，加入香茅香葉，用椰奶代替水分，就是馬來西亞咖喱。

這個咖喱最麻煩最需要時間的，是用蝦米紅葱頭蒜頭乾辣椒炒成的辣底。用幾多可以按個人喜歡食幾辣隨意，另外一個秘訣，是我會用上一半馬來西亞咖喱粉給一半印度咖喱粉。如果買不到馬來西亞咖喱粉，可以用黃姜粉加香葉(bay leaves)代替。只要燒紅鑊炒熱辣底，收慢火加入咖喱粉炒香，再加入牛腩及適量水分，不過急不得，先炆後焗，隔夜入味更好食。提提大家，天時暑熱一定要放雪櫃。

平時示範我多數用急凍冰鮮食材，今次真的好口福，更加長知識，去九龍城街市買食材的時候經過牛肉檔，那坑腩崩沙腩很誘人。立即和老闆搭訕，問吓用邊個部份做咖喱牛腩最好。講講下老闆突然轉身走入舖頭入面，原來出絕招，要我食過返唔到轉頭咁話！同樣是牛腩，不過是一隻牛頭五條肋骨拆出來的坑腩。原來平時我們買的，是牛下面八條肋骨的，上面這五條，一早已經被食肆買去，我們一般人根本不懂得亦買不到。

那日在studio整完之後大家異口同聲讚不絕口，咖喱汁正，那個牛腩同樣不得了，又軟又滑又爽，那口感從未試過！如果大家有相熟的牛肉檔，不妨試吓碰運氣，食過肯定和我一樣返尋味！買唔到的話，我建議大家試試用崩沙腩，或者牛肋條，效果都會很好。

越寫越肚餓，我都係去食飯先！

材料：

牛腩兩斤

洋葱兩個

薯仔數隻

辣底一碗（用紅葱頭、蒜頭、辣椒粉爆香）

咖喱粉一碗（一半馬來西亞咖喱粉，一半印度咖喱粉）

鹽適量

糖適量

做法：

1.爆香洋葱，備用

2.爆炒薯仔，備用

3.辣底加咖喱粉炒香

4.加入預先汆水然後切件的牛腩

5.加入預先炒好的洋葱

6.加水至剛蓋過牛腩

7.炆大概半小時

8.加入薯仔再炆15分鐘左右

9.熄火焗兩小時以上

10.視乎喜愛牛腩的軟硬程度，可以重複以上炆焗

11.加入適量鹽及糖調味

示範：Son姐

攝影：關永浩、潘志聰、楊于翹

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