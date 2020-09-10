每酒一字｜Wilson Kwok教飲 新進First Growth葡萄園高質白酒 配煎魚油潤甘香

「在布根地(Burgundy)眾多產區中，Pouilly-Fuissé的白酒很抵喝。」酒評家Wilson Kwok這次介紹的，正是他今年三月到訪當地時，極為欣賞的一款白酒。

要知道布根地有三大區，包括北面最為人熟悉的黃金山丘Côte-d’Or、小區Chalon，以及南面的大區Macon，而Pouilly-Fuissé就是Macon內知名的產地。

「北面的Côte-d’Or和Chalon都有First Growth(一級莊)，甚至Grand Cru(特級葡萄園)的分級。但南方Macon因為地理和政治的問題，過往一直沒有設定分級制。」Wilson解釋。

沒有標籤加冕，價錢相對實惠，然而這不等於品質遜色，真正的知音人都懂得Pouilly-Fuissé的價值。

「之前有團體申請在當地設立First Growth，今年終獲許可。」Wilson指出，「Pouilly-Fuissé有217塊特別優質的田(liex-dits)，今年有22幅獲認可為First Growth。所以數年後，2020年的酒，在酒標上將會列明First Growth\Premier Cru Pouilly-Fuissé。」

Wilson手上的Chateau des Quarts Pouilly-Fuissé 2017 ($529)，正用上22幅田中之一Clos des Quarts的葡萄，年份是剛推出市面的2017年。 酒呈青金色，清澈亮麗。果味豐富，礦物味濃重。「在Pouilly-Fuissé當地所見的山，都是石灰石土質，賦予葡萄獨特的味道。」Wilson呷一口再說，「礦物味甚至帶出了果皮、陳皮的味道，餘韻味甘悠長，很適合配煎魚。」

他準備了一道香煎比目魚，「煎魚後，留下煎鑊上的油、灒白酒，再下牛油來做醬汁，無得彈。」吃時魚肉肥美，配這酒可把魚油和醬汁的香味延長，美味和諧。

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地址：中環皇后大道中30號娛樂行1樓C室

電話：3752 2009

營業時間：星期一至五10:30am-8pm，星期六及公眾假期10:30am-7pm，星期日休息

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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