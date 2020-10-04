甜品食譜｜傳統紅豆糕 電飯煲煮紅豆 簡單又好味

很多人不知道原來用電飯煲煮紅豆，既方便簡單之餘，又可煮出綿密且粒粒分明的效果。學會了這個方法，就可以做出不同的紅豆甜品了。今集會用這些綿密粒粒紅豆，配上粘米粉做成一款「傳統紅豆糕」。意想不到的是用粘米粉做成的紅豆糕，經過冷藏後，口感上會另有驚喜，變得冰涼爽口呢！

材料：(1條700毫升)

乾紅豆130克

原蔗糖120克

鹽少許(1克)

粘米粉100克

米糠油25克

清水200-300克 (視煮好紅豆的重量而定)

註：熟豆連水共重600克

工具：電飯煲、單柄鍋、矽膠刮棒、磅、長形糕模1個(700ml)

做法：

1) 紅豆洗乾淨，以幾倍水量浸泡一晚。紅豆膨脹後，再清洗一次。

2) 將紅豆和水(蓋過豆約1cm的高度)倒入電飯煲內，按動煮飯鍵煮至跳掣(約1小時)。再加清水1杯，重按煮飯鍵，約煮5分鐘或再度滾起，即按停止烹煮，留煲內燜10分鐘後便可使用。

3) 倒出紅豆連水秤重後，加入糖和鹽拌勻，然後煮滾。

4) 粘米粉加油和清水拌成生粉水。

註：所用的清水份量視乎煮好後的紅豆重量而定，例如煮好的紅豆重370克，便需用230克清水來開粘米粉

5) 把紅豆糖水撞入生粉水並拌勻，使其糊化。

註：如糊化不足，可倒回鍋中，煮至稍微變稠便可

6) 糕模抹油，倒入紅豆糊漿，大火蒸半小時至熟透，取出放涼。

7) 紅豆糕冷卻後才可脫模，可以切件享用，或冷藏後享用。

賞味期：常溫1天內；冷藏3天

示範：Cannes Cheung

攝影：關永浩

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