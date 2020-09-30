飲食教室｜花螺VS東風螺！價錢貴3倍 $150/斤野生花螺爽口 新鮮花螺柔軟有層潺 名廚教煮鹽焗胡椒花螺

秋風起，又是時候吃螺，論普及度，花螺及東風螺一定最多人吃，但兩者整天都被混淆，專家教大家，認着這幾點，一定不會買錯。

外稱「螺男」的銓鮮海鮮店老闆廖承之指，花螺和東風螺最大的分別是顏色，前者白色，帶一格格清晰的啡色紋路，東風螺則啡色身，花紋較朦朧凌亂。體形大小上，花螺相差較大，由一斤十隻至一斤二十多隻的也有，東風螺的體積則平均一點，通常一斤二十多隻。價錢亦可分辨：花螺爽口，較受大眾歡迎，價錢較高，一斤需$140-$150；東風螺肉質較腍，較便宜，一斤只需$40。

阿之又透露，較受大眾歡迎的花螺。亦有分野生和養殖之分，養的花螺，多產自中國，花紋較淡，沒這麼清晰，相反馬來西亞、泰國野生螺花紋鮮艷歸一，螺味重。

「挑花螺最重要是新鮮！」阿之指，看到水中的花螺爬行，基本上過關，他拿起手上的花螺並說：「硬身的（肉）就是死掉的，活的會是很柔軟的。」他又提醒大家留意看螺的厴有否彎曲，如果有，即是被放於雪櫃，已死掉了，相反新鮮的螺，厴是平滑的。

另一位師傅馮嘉橋，水上人一名，對海鮮十分熟悉，「把手放在上去，看到全部螺一次過蜷在一起動，就新鮮的了！」豪爽的馮嘉橋師傅，隨手拿起一粒在蠕動中的花螺摸一摸，「海鮮一上水，第一時間便會透出一層白色膜，代表其開始保護自己的身體，如果有一層潺，即是夠新鮮。」

最熱門的花螺菜式，非源於已結業的大佛口食坊創立的「辣酒煮花螺」莫屬。馮師傅教路，新鮮買回家的花螺，煮前需先汆水，可將其骯髒的潺洗走，二來烚熟點後，面頭的厴便會甩開，不怕吃起來時底下全是厴，汁水也清甜些。這道辣酒煮花螺，燒紅鑊下油後，先爆香蒜茸、乾葱、葱頭等料頭，炒香後再加入磨豉醬、咖喱醬、沙嗲醬、豆瓣醬等醬料同炒，跟着把螺倒入，這時再下指天椒，加滾水，馮師傅教大家一定要加滾水，「滾水可以維持溫度，高溫倒入，熱熱翻騰一下子醬料、醬汁會極速滲入螺中。」所有材料加入後煮十分鐘，就下豉油、紹酒同滾 ，煮均勻後浸半小時，吃前再翻熱便可。螺身在浸的過程中會慢慢越來越實，越來越入味，口感又好吃。

馮師傅指，平日白灼花螺容易因滾水流失水分，但焗便可避免這問題，他推介這道鹽焗胡椒花螺，在焗盤上鋪好一層約3cm的鹽，再下胡椒粉，把螺口向上立着放，再把把蒜茸放在螺口上，蒜茸汁會慢慢滲下去螺中，大隻的就焗30分鐘左右，小的就焗20分鐘。海水、蒜茸、鹽揮發 ，慢慢把味道迫入螺中風乾，嚐起來十分鮮甜。

採訪、攝影：《飲食男女》

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