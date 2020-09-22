香港製造｜$49氣炸鍋鹹蛋黃叉燒啖啖油香 麻香乳鴿多汁嫩滑 老闆：有人一次過買16隻

吃過鹹蛋黃叉燒嗎﹖早前本刊曾介紹一間太子燒味店有售這終極邪惡食物，不過需要提早預訂，份量亦大。但現在家裏，也能輕鬆吃到這道菜，因為有食材店推出了氣炸版本！

Foodful.hk是今年加入氣炸鍋戰場的食材店，他們早前和做食譜網頁的社企Cook 1 Cook合作，推出一系列氣炸食物，由做法、用料、調味都是自家研發，百分百香港製造，共有五款菜式，最特別一定是黃金叉燒（$49），將鹹蛋黃釀入叉燒裏面，工序繁複。網站創辦人Winona指，他們花了數個月時間，找合適脢頭肉和鹹蛋黃的配搭，令成品氣炸後不會過乾，保留鹹蛋黃油香，配白飯一流。記者吃過可能是氣炸鍋把叉燒的油分逼得過份了，叉燒肉質較乾。

另一受歡迎產品是麻香乳鴿（$46），「有客人一次過買了十六隻，可以一人吃一隻。」麻香醬汁用了十幾款香料去熬製，但是辣度不高，麻香較重，一家大小也能吃，而且原隻氣炸更可以保留肉汁和嫩滑肉質。

連鮑魚也能放入氣炸鍋！芝士鮑魚（$99）的芝士濃香和鮑魚肉質出奇地配搭，Winona指，本來鮑魚有腥味，要先用芝士煮熟，令它們的味道融合，在氣炸之前，再撒上芝士粒，味道更香濃，用料不馬虎，一共用了美國的車打芝士、法國的車打芝士和紐西蘭的莫札瑞拉芝士。記緊留意氣炸時間，大約五分鐘便可，不然鮑魚肉質會變韌。

採訪、攝影：《飲食男女》

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