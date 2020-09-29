旺角即食麵主題新店｜法國菜大廚改行賣公仔麵 $68食意式卡邦尼即食麵配溫泉蛋

近九個月的疫情，令不少人都在家中有儲備即食麵。不過最近在旺角，就有一間專門吃即食麵的餐廳開業，更有一位出身法國菜的廚師坐鎮。

筷趣一町的大廚Stanley Tang ，曾於中環米芝蓮推介餐廳Le Dôme de Cristal任行政總廚，他入行三十多年，專注在法國菜也接近10年，「現在把法國菜意念放在公仔麵上，看看會不會令大家有驚喜。」

一共十多款即食麵，除了車仔麵式的自選一町，可從十多款配料自選酥炸廣島生蠔、新餐肉等特別配料。其他多以西式煮法烹調，如意式卡邦尼或芝士焗，整體價錢並非即食麵價，五十多元至接近三百元。意式卡邦尼即食麵配溫泉蛋（ $68）就用即食麵取代意粉，非常特別，雖然主角換了，但口味依然正宗，醬汁濃杰，入口滿滿芝士香，而且公仔麵吸汁，所以味道更香濃，不過麵質就始終不及意粉煙韌。

餐牌最貴是芝士焗活波士頓龍蝦（半隻）配即食麵（ $278），賣相吸引。麵底可以自選出前一丁、蟹黃麵或烏冬，湯底亦有三款選擇，最配襯當然是龍蝦湯，龍蝦湯底用龍蝦頭、赤米蝦、番茄等等熬製，質感濃厚；芝士焗龍蝦的肉質爽彈，先用白酒芥末忌廉汁燴過，再加上Mozzarella Cheese烤焗，上枱香噴噴，整體互相配合，令即食麵層次提高。

問到大廚覺得法國菜跟煮公仔麵有甚麼分別，他說：「主要是如何對待每一種食材，法國菜比較精細和執着一點，當然我們煮公仔麵也會執着，但處理方法不同。」從中環法國菜來到旺角賣公仔麵，他笑言﹕「我覺得暫時煮公仔麵都蠻好玩的。」

採訪、攝影：《飲食男女》

筷趣一町

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫B2層26-27號

電話：3168 6242

營業時間：11am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3ifNusg

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