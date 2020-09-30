何文田Café｜新開純白文青咖啡店 必試青森蘋果梳打＋芝士奶蓋泡芙 寵物都去得！

何文田最近新開一間日式主題咖啡店，店舖佔地1,000呎，座位寬敞，裝潢以白色為主，設計風格現代簡約，被落地玻璃窗包圍，光線柔和充足。

飲品及食物選擇豐富，咖啡可自由選擇果香或堅果口味，果香糅合巴西及哥倫比亞咖啡豆，入口帶有柑橘、梅子及朱古力香。特飲推薦特級宇治抹茶牛乳($48)，日本牛奶再搭配頂級宇治抹茶，茶味甘香突出；鮮青森蘋果梳打($48)，選日本直送青森縣蘋果，每日新鮮打成果汁，口感清爽，啖啖果肉。

甜品賣相吸引，芝士迷必試富士山($45)，泡芙面層鋪上經火炙的芝士奶蓋，質感軟滑；自製焦糖多士配Häagen-Dazs雪糕($73)配搭豐富，多士香脆可口。鹹食以烏冬最為出色，海老白湯烏冬配吉列豬扒($128)則選用讚崎烏冬，煙韌彈牙，湯底用日本海老蝦熬製，味道濃郁，而豬扒即叫即炸，飽肚感十足！

咖啡店由一對室內設計夫婦主理，環境安靜舒服，亦提供戶外座位，歡迎攜帶寵物到店！

採訪、攝影：《飲食男女》

Five To One

地址：何文田勝利道6號地舖

營業時間：星期一至五 8am - 9pm，星期六、日及公眾假期 9:30am - 9pm

電話：9155 5795

詳情︰https://bit.ly/3cKDiqG

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android