何文田Café｜新開純白文青咖啡店 必試青森蘋果梳打＋芝士奶蓋泡芙 寵物都去得！

何文田最近新開一間日式主題咖啡店,店舖佔地1,000呎,座位寬敞,裝潢以白色為主,設計風格現代簡約,被落地玻璃窗包圍,光線柔和充足。

飲品及食物選擇豐富,咖啡可自由選擇果香或堅果口味,果香糅合巴西及哥倫比亞咖啡豆,入口帶有柑橘、梅子及朱古力香。特飲推薦特級宇治抹茶牛乳($48),日本牛奶再搭配頂級宇治抹茶,茶味甘香突出;鮮青森蘋果梳打($48),選日本直送青森縣蘋果,每日新鮮打成果汁,口感清爽,啖啖果肉。

甜品賣相吸引,芝士迷必試富士山($45),泡芙面層鋪上經火炙的芝士奶蓋,質感軟滑;自製焦糖多士配Häagen-Dazs雪糕($73)配搭豐富,多士香脆可口。鹹食以烏冬最為出色,海老白湯烏冬配吉列豬扒($128)則選用讚崎烏冬,煙韌彈牙,湯底用日本海老蝦熬製,味道濃郁,而豬扒即叫即炸,飽肚感十足!

咖啡店由一對室內設計夫婦主理,環境安靜舒服,亦提供戶外座位,歡迎攜帶寵物到店!

採訪、攝影:《飲食男女》

Five To One

地址:何文田勝利道6號地舖

營業時間:星期一至五 8am - 9pm,星期六、日及公眾假期 9:30am - 9pm

電話:9155 5795

詳情︰https://bit.ly/3cKDiqG

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android