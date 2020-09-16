而我不知道...｜居港墨西哥人食港式墨西哥包 讚又甜又鬆軟：好味過家鄉麵包

港式麵包多不勝數，當中有不少都受西式文化影響而誕生，墨西哥包就是其中一種，顧名思義，你以為墨西哥包當然來自墨西哥吧？今次邀請了墨西哥人Alfonso，嚐嚐香港的墨西哥包，了解一下他的家鄉有沒有這種包呢？

Alfonso十年前來香港表演拉丁音樂，結果愛上香港，落地生根，更娶了港女老婆。近年他開設了一間墨西哥音樂公司，為不同活動、節日表演，宣揚墨西哥音樂文化。

「我第一次見到港式墨西哥包的時候，還以為是菠蘿包。」Alfonso拿起了墨西哥包，覺得它很漂亮。吃一口，口感非常鬆軟，而且很甜。他解釋在墨西哥，沒有一種「墨西哥包」，但有一款非常類似的麵包，圓如成人拳頭，麵包上鋪滿一塊塊酥皮，名為Concha，而且很硬身。

Concha是西班牙文，是「貝殼」的意思，Concha外表就像貝殼一樣，在墨西哥到處可見，當地人在早餐、晚餐都會吃Concha，最便宜2元港幣就有一個。Concha有很多口味，士多啤梨、朱古力、椰子、雲呢拿等等，色彩繽紛。Alfonso示範了Concha的吃法，「墨西哥人喜歡配咖啡，將Concha浸入咖啡才吃，因為Concha質地太硬，要靠咖啡浸軟一點才好吃。」

來港十年的Alfonso，或許已被香港口味影響，他坦承自己從小吃慣的Concha其實已經吃厭了，反而「香港的墨西哥包更加柔軟，一整個都是甜的，但墨西哥的Concha，如果上面的糖皮掉了，就沒有味道了，因為裏面沒有餡。」如果家人朋友來港，他笑言一定會玩弄他們，給他們介紹墨西哥包，「這才是真正的墨西哥包！」

到底墨西哥包的起源是怎樣呢？原來上世紀40年代，墨西哥發生排華事件，不少華人只好放棄在墨西哥的生活，回流香港。其中一對姓吳的夫婦，回港後開了一間餐廳，替餐廳想招牌食物的時候，想起了Concha，為了紀念他們曾在墨西哥的生活，他們參考了Concha，配合菠蘿包的做法，做出了港式墨西哥包。

在牛頭角屋邨的森林麵包，一向受街坊歡迎，其中一款招牌包就是墨西哥包。負責人Jerry表示，墨西哥包的精髓就是表面的脆皮，俗稱墨西哥油。墨西哥油材料很簡單，牛油、糖、麵粉，還有雞蛋，出爐時更香更脆。

傳統麵包有時候難免被新口味搶走風頭，於是他們將新元素加到舊式麵包裏。一般墨西哥包是沒有餡料的，但森林麵包版本則加入了奶皇餡。「因為香港人很喜歡吃奶皇餡，所以也加進去，街坊們只會吃這個，沒有餡料的他們都不愛。」

採訪：梁穎彤

攝影：葉天榮、李耀榮

Coyote Bar & Grill

地址：灣仔駱克道114-120號嘉洛商業大廈

營業時間：12:00nn-2:00am

電話：2861 2221

詳情： http://bit.ly/2CFTXLa

森林麵包

地址︰牛頭角振華道70號樂華北邨商場111號舖

電話︰6365 6471

營業時間：6am-9pm

詳情： https://bit.ly/2ExJFke

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