粉嶺茶記燒賣｜新鮮豬肉＋鯪魚＋菜脯做燒賣 賣足20年 日賣600粒

魚肉燒賣近來在網上大受注目，不斷有地區小店被發掘。這間位於粉嶺的老字號粉麵店，雖然是一間潮式粉麵茶餐廳，卻有不少熟客追捧其燒賣，燒賣是老闆自家以新鮮鯪魚肉、半肥瘦豬肉及上海菜脯製作，一條配方賣足20年。燒賣（$10/5粒）大粒飽滿，真材實料，多年來不乏捧場客，老闆李生自豪地說，連周潤發發哥10年前亦食過。

李生指，他多年來堅持用老師傅留下的配方製作燒賣，「沒有秘訣，最重要是新鮮，料要靚。我們每日用新鮮魚肉、豬肉及菜脯製作，加生粉、水混合，再用胡椒粉、鹽及糖調味後新鮮包出來，即蒸即賣。」

每日蒸三大籠，每籠200幾粒，生意好時日日賣光，「每日下午約2時，就開始做，通常3時會新鮮出爐。」燒賣飽滿足料，吃起來魚味香濃，偶有咬到脆口的菜脯，口感豐富；胡椒粉味微辛，就算不蘸醬都夠味，跟其他燒賣不一樣，燒賣迷不妨一試。

生記茶餐廳

地址：粉嶺聯和墟和隆街21號

電話：2947 4899

營業時間：星期一至日9am-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/3l2NVbs

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