煲湯食譜｜湯水達人Natalie 轉季潤肺健脾 花旗參無花果煲青木瓜

材料：
1）青木瓜1個
健脾胃、助消化、通便、清暑解渴、降血壓、通乳
注意：孕婦忌食
2）北沙參2両
養陰清肺
3）無花果5-6粒
潤肺、清熱潤腸、舒緩咽喉腫痛、催乳
4）花旗參1両
補氣養陰、清熱生津、舒緩虛勞煩渴
5）海竹頭2両
補而不燥、滋養氣血、養陰潤燥、潤肺
6）瑤柱碎2両
滋陰養眼
7）肉眼半斤
做法：
1）無花果洗淨浸10分鐘，剪開
2）肉眼凍水汆水
3）海竹頭切塊
4）青木瓜去皮，切件，刮走瓜瓤
5）花旗參用清水略沖
6）北沙參、瑤柱碎浸15分鐘
7）水大滾除了花旗參，其他材料放進煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時
8）最後加入花旗參多煲10分鐘，加鹽調味，完成。
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、潘樂文
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