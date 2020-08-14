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煲湯食譜｜湯水達人Natalie 轉季潤肺健脾 花旗參無花果煲青木瓜

30分鐘前

材料：

1）青木瓜1個

健脾胃、助消化、通便、清暑解渴、降血壓、通乳

注意：孕婦忌食

2）北沙參2両

養陰清肺

3）無花果5-6粒

潤肺、清熱潤腸、舒緩咽喉腫痛、催乳

4）花旗參1両

補氣養陰、清熱生津、舒緩虛勞煩渴

5）海竹頭2両

補而不燥、滋養氣血、養陰潤燥、潤肺

6）瑤柱碎2両

滋陰養眼

7）肉眼半斤

做法：

1）無花果洗淨浸10分鐘，剪開

2）肉眼凍水汆水

3）海竹頭切塊

4）青木瓜去皮，切件，刮走瓜瓤

5）花旗參用清水略沖

6）北沙參、瑤柱碎浸15分鐘

7）水大滾除了花旗參，其他材料放進煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時

8）最後加入花旗參多煲10分鐘，加鹽調味，完成。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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