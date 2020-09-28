太子爆谷｜馬拉爆谷過江龍登陸香港 $50 D24榴槤味爆谷超熱賣 鹹蛋／白咖啡／咖喱味

在戲院吃爆谷時，總會覺得它們過份甜，裏面還有硬心，分分鐘咬到牙痛，如果你也是爆谷愛好者，可以一試太子新開的爆谷店。

Erueka是來自馬來西亞的品牌，10年前創立，在東南亞及中東都有多間分店：馬來西亞22間、新加坡5間、阿聯酋2間、沙地阿拉伯3間，「我們的爆谷是蘑菇形，整粒都會脆身，調味可以均勻地佈滿爆谷。戲院的是蝴蝶形，大小不均，而且裏面有硬心。」將品牌帶來香港的，是馬來西亞人Kia：「Eureka是古希臘文，發現了新事物的意思。」而所有爆谷都會在馬來西亞炒好後，再入樽送到各地分店，保持水準穩定。

香港店現時一共有17款口味，除了普通的朱古力、焦糖、忌廉等等，還有充滿東南亞風味的口味。最特別一定是D24榴槤味（$50），即是蘇丹王品種，廠房會把蘇丹王起果肉，把它冰凍製成粉末，炒爆谷時，裹上一層焦糖後，加上榴槤粉末，味道清香，啖啖甜香。鹹蛋味（$45）亦充滿星馬風味，有新鮮的咖喱葉，香味濃郁，更加豐富。白咖啡（$35）也是馬來西亞的名物，用牛油和咖啡豆炒成，選用了馬來西亞怡保的白咖啡粉，香濃不苦。甚至有咖喱味爆谷！咖喱味（ $35 ）選用馬來西亞的正宗咖喱，用24款香料製成，加入了印度和馬拉的元素，味道比較辣。

老闆Kia指，曾有客人買了100罐，砌成一個金字塔，在美食展期間，五天內更售出了3,000罐的好成績！如果是爆谷迷，記緊試一試。

myEureka Snack HK

地址：九龍彌敦道760號聯合廣場地下G22店舖

電話：6070 1333

營業時間：12nn-8pm

詳情︰https://bit.ly/2GnRrxI

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