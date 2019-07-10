粉嶺漢堡包｜學生新飯堂 街市手打牛肉漢堡 $44肉嫩大份抵食

近年很多屋邨街市進行翻新大改造，粉嶺祥華市場亦是其中一個，除了賣菜賣肉的街市區，裝修得比以前更光猛、闊落和衛生之餘，還加設了 美食區，吸引不少小店進駐，賣簡單又價錢貼地的美食。祥華市場有多間小店，其中一間較受食客歡迎，賣的正是邪惡美食之一漢堡包。

漢堡店最近才開幕，由於附近多中小學，很快便成為了不少學生的新飯堂。經典芝士漢堡($44)最多人叫，別以為街市小店的漢堡包，牛肉也是入貨居多，想不到這裏牛肉的手打，肉質感軟滑有彈性，不過肉汁不算豐富。每塊牛肉都有150g，尚算大方，以這個價錢來說，性價比高。另一款食物熱狗($34)，配上自家製芝士醬，醬汁份量十分多，差點滿瀉。還有蛋黃醬、他他醬和茄汁芥辣醬可選，但濃厚芝士醬始終較配合。

老闆是幾位年輕人，其中一位曾在日本餐廳工作，店內都有不少和風菜式。秘製單骨雞翼($12/4件)糅合了日式炸法，外脆內嫩。冷麵($22)的沙律汁加入辣醬調配，醒神開胃。而冷麵學生餐($42)更附送吉列炸蝦、八爪魚丸、香草腸及汽水，特別受女同學歡迎。

採訪、攝影：《飲食男女》

堡島

地址：粉嶺新運路38號祥華市場地下5號舖

電話：6188 9691

營業時間：星期一至日 11am – 12:30am

詳情︰https://bit.ly/3cQ5vwf

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