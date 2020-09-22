深水埗扒房｜退休中電工程師首創2分鐘即燒叉燒飯 花10萬元設計燒爐 $60有交易

深水埗近一年來有多間Café進駐，輪近文青出沒的福榮街，最近就開了一家工業風扒房，但和周邊年輕人不同，老闆是已屆退休之年的前中電管理層，餐廳雖名扒房，主角卻是全港首創的即燒叉燒﹗

九月開業的Supreme Steak & Grill，老闆屈先生坦言他不是專業廚師，卻一向沉迷烹飪，多年來都努力研究，而他認為最好烹調方法，不只是看食譜，而是不斷嘗試，就彷彿做實驗：「我做了20多年的工程師，大約有十多年時間，花了在研究煮食工具上。」他穿着工程師最具代表性的格子襯衫，頭腦有着工程師的冷靜思維：「要煮好一樣食材，首先要研究那款食材，在甚麼溫度和時間煮出來，會有最好效果。」

帶著工程專業踏進飲食業，當然不會浪費一身好本領，由於他一向熱愛燒烤，廚房有一台燒肉機，由他親自設計，再交由朋友製造，全港唯他獨有，造價接近10萬：「這個烤箱是經特別設計，我預設400至500度，可以在2分鐘內，令叉燒可以快速燒好。」

亦因為有這台機器，小店叉燒丼飯（$60）跟別店不同，先把西班牙無激素豬肉慢煮6小時備用，客人點菜後，再放進焗爐再烤2分鐘，應該是城中首間即叫即燒叉燒的小店。外層是深沉紅色，表面亦沒有黏滿蜜汁，跟平時叉燒不太類似，但入口豬肉軟腍，帶點爽口，亦有豬肉肉味，雖然偏好燶邊叉燒的粉絲會嫌不夠焦香，但即叫即燒，入口熱辣辣，不會遇到吊半天而變得乾身的肉質。經常光顧的熟客 Miss Chan就大讚叉燒：「叉燒跟其他燒味店的叉燒不一樣，肉質比較腍，味道也實在一點。」難怪餐廳雖然主打歐陸燒烤菜式如春雞、牛扒，但老闆卻對自己的叉燒很自豪﹕「我覺得其他餐廳，做不了我的叉燒飯。」

餐廳消費尚算大眾化，美國安格斯肋眼牛扒才賣$180，已包括無限追加的薯條跟飲品。牛扒同樣用烤爐處理，外層焦香，肉質軟腍，帶點嚼勁。燒法國春雞（$80）不到$100，用法國無激素春雞，經400度大火烤後仍然保持肉汁，雞皮夠香脆。除了肉類，也有主食跟沙律。三文魚明太子茶漬飯（$80）用亞拉斯加明太子，玄米茶跟鰹魚湯比例剛好。整體食物有水準，食材也講究，而且全天免加一，性價比高。

採訪、攝影：《飲食男女》

Supreme Steak & Grill

地址： 深水埗福榮街161號永邦樓地舖

電話：9880 2237

營業時間：12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/3kY8UMd

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