長沙灣潮州菜｜醃螄蚶鮮甜 凍馬友帶脂香 仲食到失傳戲棚粥

在坊間要找一間街坊價錢、食物正宗的潮州菜館，越來越少選擇。在長沙灣屹立數十年的潮匯館，位置不就腳，裝潢也普通，但菜式由來自汕頭的老闆兼大廚主理，水準穩定，數十年來都口耳相傳。若不是受疫情影響，周未很難訂到座位。

餐牌很多選擇，滷水、魚飯、小菜、 粥粉麵飯到醃生蟹生蝦都有，街坊價錢，大件夾抵食。潮州人至喜歡的醃螄蚶，賣相吸引，看樣子都知道很新鮮。味道鮮甜，醃得很入味。醃螄已經起了殼，不用自己動手很方便。伴螄蚶的醬汁有驚喜，鹹鹹酸酸不會太甜，蘸些少來吃很開胃。滷水鵝肝拼鵝腸，澄海獅頭鵝肝滑不留口，鵝腸爽口帶些少油脂，可惜滷水味不夠香濃。

魚飯選了凍馬友，魚皮有光澤，肉質肥美又有魚味，魚鰭的位置最好吃滑得來不會太油膩。值得一讚豆醬不是大路貨色，贏在豆味濃，不會死鹹。大地魚炒芥蘭做得比人好，師傅芥蘭刨了外層的硬皮，大地魚又炸得夠香，惹味得很。最後不可不吃戲棚粥，這個失傳菜是昔日盂蘭節，潮州人在戲棚賣的粥，現在已經很少人會做。入口吃到米煲到開花，材料又豐富，有吊片、蝦肉、螺肉、炸方魚和滷水鵝肉，口感豐富，粥底很綿滑。整體食物有水準，用料新鮮，味道正宗，加上街坊價錢，人均才不過二百多元，喜歡吃潮州菜的人，值得專程一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

潮匯館

地址：長沙灣福榮街544-554號聯邦廣場地下

電話：2682 9118

營業時間：11am-11:30pm

詳情︰https://bit.ly/33fVbur

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